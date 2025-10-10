UKC raskinuo ugovor za garažu: Angažuju vještake i traže novog izvođača radova

Univerzitetsko – klinički centar (UKC) Republike Srpske raskinuo je ugovor sa firmom "Marković invest R.M." iz Laktaša jer ni nakon pet godina nije završila parking garažu u blizini ove zdravstvene ustanove za koju je dobila 34,8 miliona maraka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Direktor UKC-a Vlado Đajić je kazao da je obavještenje o raskidu upućeno izvođaču radova.

"Jutros sam potpisao obavještenje o raskidu ugovora, a na osnovu saglasnosti koje sam dobio od Vlade Republike Srpske. Što se nas tiče, ugovor je raskinut", kazao je Đajić, piše Capital.

Dodaje da će u narednom periodu biti angažovani vještaci koji bi trebali da naprave premjer i predračun budućih radova na osnovu kojih će se tražiti izvođač koji bi završio ovaj projekat.

"Ko bude imao najpovoljniju ponudu i ko da garanciju za posao biće izabran", poručio je Đajić.

Rekao je i da za nastavak projekta ima odriješene ruke Vlade Republike Srpske kao i potreban novac.

Inače, juče se o ovom problemu diskutovalo i na sjednici Vlade Republike Srpske koja je Ministarstvu finansija i Ministarstvu zdravlja Republike Srpske dala saglasnost da neutrošenih sedam miliona maraka planiraju u budžetu Republike Srpske za narednu godinu kako bi se završila izgradnja.

"Eventualno nedostajuća sredstva potrebna za punu realizaciju projekta treba da obezbijedi Univerzitetski klinički centar Republike Srpske iz vlastitih sredstava", poručuju iz Vlade u odgovoru.

UKC se pored potrage za novim izvođačima radova suočava i sa tužbom firme "Marković invest R.M." teške 16 miliona maraka, a po osnovu duga i naknade štete.

Iz ovog preduzeća koje je već duže vrijeme u blokadi su nedavno poručili da su ih UKC i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite doveli na rub propasti jer nisu plaćali obaveze.

Naveli su da su nesavjesnim postupanjem investitora koji nije blagovremeno i u skladu sa ugovorenim rokovima ispunjavao svoje obaveze dovedeni u problem jer su morali odustati od većeg broja već ranije zaključenih ili dogovorenih poslova, gdje ih je veliki broj radnika napustio i gdje je došlo i do blokade računa.

Nakon toga i UKC je najavio kontratužbu uz tvrdnju da su sve dospjele obaveze plaćene.

Gradnja parking garaže kod UKC-a je počela sredinom 2020. godine. Cijeli objekat se prostire na 75.000 kvadrata i obuhvata garažu sa 2.500 parking mjesta na četiri etaže, kao i komercijalne sadržaje koji se trebaju graditi u drugoj fazi.

Do sada je otvoreno samo 500 parking mjesta na krovu objekta i to uz privremenu probnu dozvolu resornog ministarstva.