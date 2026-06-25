Uskoro konkurs: U banjalučkim vrtićima do 600 mjesta, mijenjaju se pravila bodovanja

Konkurs za prijem djece u banjalučke vrtiće uskoro će biti raspisan, a jedna od najvažnijih novina odnosi se na izmijenjene kriterijume i bodovanje koji odlučuju o tome ko će dobiti mjesto u vrtiću.

Izvor: Shutterstock

Potvrdio je to Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, ističući da će novi konkurs biti otvoren od 29. juna do 10. jula.

"Otvaramo konkurs 29. juna i on će trajati do 10. jula. Biće raspisano oko 550 slobodnih mjesta", kazao je Jokanović za Nezavisne novine.

Dodao je da bi broj slobodnih mjesta mogao biti i veći ukoliko do septembra bude otvoren novi vrtić u Novoseliji.

"Ako dobijemo potvrdu da će vrtić u Novoseliji biti otvoren do septembra, u konkurs ćemo uvrstiti i tih 45 do 50 mjesta. U tom slučaju biće mjesta za blizu 600 djece", rekao je Jokanović.

Prema njegovim riječima, među novinama je i dodatna dokumentacija koju će roditelji morati da dostave prilikom prijave.

"Ove godine biće potrebna i potvrda o prebivalištu", naveo je Jokanović.

Novi pravilnik donosi izmijenjeno bodovanje

Jokanović je pojasnio da prema novom pravilniku status djeteta korisnika socijalne zaštite, status djeteta oboljelog od rijetke bolesti, kao i status samohranog roditelja nose po 15 bodova.

"Status djeteta čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili civilni invalidi rata donosi 20 bodova, dok status djeteta čiji su roditelji lica sa invaliditetom nosi 10 bodova. Teško oboljenje užeg člana porodice, odnosno majke, oca, brata ili sestre djeteta, takođe se vrednuje sa 10 bodova", naveo je on.

Porodice sa troje djece, kako dodaje, ostvaruju pet bodova, a porodice sa četvoro i više djece 10 bodova.

"Po 10 bodova dobijaju i porodice kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječji dodatak i materinski dodatak", istakao je on.

Kako dodaje, pripadnost manjinskoj etničkoj zajednici nosi pet bodova, dok boravak brata ili sestre u vrtiću Centra donosi dva boda.

"Pet bodova ostvaruju i djeca sa prebivalištem na teritoriji grada Banjaluka. Zaposlenost roditelja ili njihovo redovno školovanje vrednuje se sa po 10 bodova po roditelju. Prijavljeno dijete koje nije primljeno po prethodno sprovedenom javnom konkursu dobija 10 bodova, dok se za svaki navršeni mjesec čekanja na prijem dodjeljuje po jedan bod", zaključio je on.

(Mondo)