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Nepredviđeni radovi: Šetalište poskupjelo za 700 hiljada KM, dodatni milion za Centralno spomen-obilježje

Nepredviđeni radovi: Šetalište poskupjelo za 700 hiljada KM, dodatni milion za Centralno spomen-obilježje

Autor Haris Krhalić
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Grad Banjaluka izdvaja dodatna sredstva za projekat šetališta uz Vrbas i parterno uređenje Centralnog spomen-obilježja zbog nepredviđenih radova.

Draško Stanivuković u obilasku šetališta Izvor: X/Draško Stanivuković

Projekat izgradnje obaloutvrde, vodocrpilišta i pješačke staze na potezu od Gradskog do Venecija mosta, za koji je iz gradske kase prije nepuna tri mjeseca izdvojeno 3,5 miliona KM, zabilježio je značajan rast troškova. Uslijed naknadno utvrđenih i nepredviđenih radova, cijena ovog projekta povećana je za dodatnih 701.341 KM.

Prema zvaničnoj Odluci koju je potpisao gradonačelnik Draško Stanivuković, ovaj nastavak posla dodijeljen je već izabranom konzorcijumu preduzeća.

Ovu grupu ponuđača čine „Gradip“ d.o.o. Prnjavor (vođa konzorcijuma), „Geokop“ d.o.o. Derventa, „ABC Solutions“ d.o.o. Banjaluka, „Eko-Euro Tim“ d.o.o. Banjaluka.

Dodatna sredstva i za Centralno spomen-obilježje

Pored radova na obali Vrbasa, Gradska uprava je odobrila sredstva i za nastavak uređenja kompleksa u samom centru grada. Prihvaćen je prijedlog Komisije za javnu nabavku koji se odnosi na izvođenje "dodatnih i nepredviđenih radova na parternom uređenju u okviru izgradnje Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata".

Za ovaj specifičan posao izabrana je druga grupa ponuđača, koju predvodi banjalučki „Tekton“. Finansijska vrijednost novoogovorenih parternih radova iznosi 939.258,45 KM sa uključenim PDV-om, a ugovor će biti zaključen sa konzorcijumom koji čine “TEKTON” d.o.o. Banjaluka (predstavnik grupe) i „ABC SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka.

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Tagovi

Banjaluka spomenik šetalište

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