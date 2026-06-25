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Kupači traže video-nadzor: Devastirane kabine na plaži kod Zelenog mosta (FOTO)

Kupači traže video-nadzor: Devastirane kabine na plaži kod Zelenog mosta (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kabine za presvlačenje na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta skoro su potpuno uništene, a brojni kupači koji spas od vrućina traže u hladnom Vrbasu apelovali su na nadležne gradske službe da ih obnove.

Vandali uništili kabine na plaži kod Zelenog mosta Izvor: Srna/Bojan Rečević

"Neodgovorni su odvalili vrata na kabinama koje su ranije svim kupačima bile od velike pomoći", rekao je jedan od redovnih posjetilaca ove plaže na Vrbasu.

Kabine su, kaže, gotovo uništene i svaki čas mogu da se obruše, pa bi bilo dobro da ih nadležni obnove i na plaži postave video-nadzor.

On je kritikovao neodgovorne sugrađane koji noću smeće bacaju svuda, osim u kante i kontejnere. 

(Srna)

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Tagovi

Vrbas Banjaluka plaže

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