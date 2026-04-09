U fokusu sprečavanje vandalizma: Plaža Vrućica sada pod budnim okom kamera

Kako bi se spriječilo namjerno uništavanje plaže „Vrućica“ od strane nesavjesnih pojedinaca, nadležne gradske službe postavile su video nadzor na ovoj lokaciji.

Izvor: Grad Banja Luka

Kako su naveli iz Gradske uprave, cilj ove mjere nije kažnjavanje, već preventivno djelovanje tj. odvraćanje nesavjesnih pojedinaca od vandalskog ponašanja.

Naime, plaža „Vrućica“ često je na meti vandala koji je oštećuju i uništavaju postavljeni plažni mobilijar, čime se narušava izgled i funkcionalnost ovog prostora namijenjenog odmoru i rekreaciji.

"Ovom prilikom apelujemo na sugrađane da čuvaju zajedničku imovinu i prijave nadležnim organima svaki vid vandalizma. Samo zajedničkom odgovornošću možemo očuvati uređen, bezbjedan i prijatan životni prostor za sve", poručili su iz GU Banjaluka.

