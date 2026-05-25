Požar na kupalištu “Cabo Beach” u Ulcinju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
Vatra zahvatila dio plažnog bara i restorana na Velikoj plaži, nema informacija o povrijeđenima

Požar na kupalištu “Cabo Beach” u Ulcinju Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Na poznatom ulcinjskom kupalištu “Cabo Beach” na Velikoj plaži danas je izbio požar u kojem je zahvaćen dio plažnog bara i restorana, prenosi Dan.

Prema prvim informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim časovima, a zbog toga što je većina objekata na ovom dijelu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na dio inventara i konstrukciju.

Služba zaštite i spašavanja Ulcinj odmah je uputila više vatrogasnih vozila na lice mjesta, dok se na terenu nalaze i pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj koji obezbjeđuju lokaciju.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima, dok je na objektima pričinjena materijalna šteta.

Tačan uzrok požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave uviđaj.

Incident se dogodio u trenutku kada većina zakupaca na Velikoj plaži privodi kraju pripreme za glavnu turističku sezonu. “Cabo Beach” važi za jedno od prepoznatljivijih kupališta na ulcinjskoj rivijeri i nosilac je Plave zastavice.

