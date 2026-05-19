Kazna do 500 evra: Crnogorsko ljetovalište uvodi stroga pravila za turiste

Od ove sezone, turisti u Ulcinju moraju poštovati kodeks oblačenja van plaža. Odluka ima za cilj očuvanje ugleda grada kao turističke destinacije.

Izvor: Youtube/printscreen/ Dron Movies Design

Od ove ljetnje sezone, turisti i građani Ulcinja moraće strogo da vode računa o načinu odijevanja kada se nalaze van plažnih zona. Skupština opštine Ulcinj usvojila je novu odluku kojom se zabranjuje kretanje u kupaćim kostimima i plažnoj odjeći na javnim površinama.

Kako je saopšteno iz lokalne samouprave, ograničenje se odnosi na ulice, trgove, parkove i druge javne prostore unutar grada. Cilj ove mjere je očuvanje javnog reda, pristojnosti i ugleda Ulcinja kao prestižne turističke destinacije.

Važno je istaći da se ova zabrana ne odnosi na same plaže, kao ni na obalne turističke zone koje su direktno namijenjene kupačima. Međutim, čim napuste zonu uz more, posjetioci će morati da budu adekvatno obučeni.

Odluka je donijeta kako bi se spriječile situacije u kojima se turisti u bikinijima ili bez majica šetaju kroz centar grada, prodavnice ili vjerske objekte, što je godinama unazad izazivalo negodovanje dijela javnosti.

Oni koji odluče da ignorišu nova pravila rizikuju ozbiljan udarac po džepu. Za fizička lica koja se budu kretala u neadekvatnoj odjeći van dozvoljenih zona, predviđene su novčane kazne u iznosu od 350 do 500 evra.

Nadležne inspekcijske službe će tokom sezone pojačano kontrolisati šetališta i trgove kako bi osigurale poštovanje ove odluke.

"Poštujmo pravila, čuvajmo Ulcinj"

Iz Opštine apeluju na sve posjetioce da se pridržavaju kodeksa oblačenja i pokažu poštovanje prema lokalnoj zajednici. Pod sloganom "Poštujmo pravila. Čuvajmo Ulcinj!", lokalne vlasti ističu važnost odgovornog ponašanja i očuvanja čistoće i dostojanstva grada koji je "naš zajednički dom".

Ova mjera svrstava Ulcinj u red brojnih mediteranskih gradova, poput onih u Hrvatskoj i Italiji, koji su ranije uveli slične zabrane kako bi zaštitili svoj kulturni i turistički identitet.

(Euronews/MONDO)