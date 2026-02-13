logo
Crnogorci uvode kategoriju stalnog sezonskog radnika: Olakšice za one koji rade kod istog gazde

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore utvrđen je Prijedlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, kojim je uvedena kategorija stalnog sezonskog radnika.

crna gora uvodi kategoriju stalnog sezonskog radnika Izvor: Youtube/Screenshot/Gabriel Traveler

"Donošenje ovog zakona uslovljeno je potrebom pravnog regulisanja statusa zaposlenih koji rade na sezonskim poslovima u sektorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, građevinarstvo i poljoprivreda", saopšteno je iz Vlade.

U saopštenju se navodi da sezonski poslovi predstavljaju značajan segment tržišta rada u Crnoj Gori, a nedostatak adekvatnog pravnog okvira za regulisanje njihovog radnog statusa dovodi do potrebe za donošenjem ovog zakona.

"Novom kategorijom stalni sezonski radnik uređuje se status zaposlenog koji se svake godine angažuje na sezonskim poslovima kod istog poslodavca. Zakonom se garantuje zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni", pojasnili su iz Vlade Crne Gore.

Iz Vlade navode da je cilj zakona obezbjeđivanje prave sigurnosti za sezonske radnike kroz uvođenje rada na stalnim sezonskim poslovima.

"Zakon donosi i obaveze poslodavca da ponudi licu koji radi na stalnim sezonskim poslovima zaposlenje u narednoj sezoni, čime se podstiče sigurnost na tržištu rada kako za zaposlenog tako i za poslodavca", istakli su iz Vlade Crne Gore.

