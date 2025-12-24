logo
BBC objavio listu za 2026. godinu: Ova balkanska zemlja proglašena za jednu od top destinacija

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

U fokusu su gradovi koji kroz svoje ulice i zgrade svjedoče o sudaru imperija, ideologija i kultura, bez ulepšavanja i turističke romantike.

BBC lista zemalja za psojetiti Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

BBC je izdvojio Crnu Goru zbog izuzetno slojevitog urbanog i arhitektonskog naslijeđa, koje na malom prostoru spaja različite epohe, kulture i ideologije, od antičkog i srednjovekovnog perioda do socijalističkog modernizma.

Posebno se ističe Ulcinj, kao jedno od najstarijih naselja na Jadranu, sa uticajima Grka, Rimljana, Mlečana i Osmanlija, ali i kao nekadašnje piratsko uporište sa većinskim albanskim stanovništvom i mješavinom istočnih i zapadnih elemenata.

Kotor je naveden kao primjer dugotrajne mletačke vladavine, sa očuvanom gotičko-renesansnom arhitekturom i urbanom cjelinom pod zaštitom UNESCO-a, dok Cetinje predstavlja simbol državnosti i otpora, sa naslijeđem male evropske prestonice iz 19. vijeka.

BBC poseban akcenat stavlja na Podgoricu, kao primjer radikalnih socijalističkih urbanističkih eksperimenata nakon Drugog svjetskog rata – uključujući Blok 5 i spomeničku arhitekturu – koji svjedoče o pokušajima stvaranja novih društvenih modela kroz prostor i arhitekturu.

Zaključak BBC-ja je da Crna Gora predstavlja rijetku arhitektonsku hroniku sudara civilizacija, u kojoj se istorija ne vidi kroz muzeje, već kroz same gradove.

Ostale destinacije na listi

Pored Crne Gore, BBC Travel je među preporuke za 2026. godinu uvrstio i sljedeće destinacije:

  • Abu Dabi
  • Alžir
  • Dolina Kolčagva, Čile
  • Kukova ostrva
  • Kostarika
  • Hebridi, Škotska
  • Išikava, Japan
  • Komodo ostrva, Indonezija
  • Loreto, Baja California Sur, Meksiko
  • Obala Oregona, SAD
  • Oulu, Finska
  • Filadelfija, SAD
  • Pnom Pen, Kambodža
  • Gimaraeš, Portugal
  • Samburu, Kenija
  • Santo Domingo, Dominikanska Republika
  • Dolina Slokan, Britanska Kolumbija, Kanada
  • Uluru, Australija
  • Urugvaj

 (BBC/Mondo)

