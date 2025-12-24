BBC objavio listu za 2026. godinu: Ova balkanska zemlja proglašena za jednu od top destinacija

U fokusu su gradovi koji kroz svoje ulice i zgrade svjedoče o sudaru imperija, ideologija i kultura, bez ulepšavanja i turističke romantike.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

BBC je izdvojio Crnu Goru zbog izuzetno slojevitog urbanog i arhitektonskog naslijeđa, koje na malom prostoru spaja različite epohe, kulture i ideologije, od antičkog i srednjovekovnog perioda do socijalističkog modernizma.

Posebno se ističe Ulcinj, kao jedno od najstarijih naselja na Jadranu, sa uticajima Grka, Rimljana, Mlečana i Osmanlija, ali i kao nekadašnje piratsko uporište sa većinskim albanskim stanovništvom i mješavinom istočnih i zapadnih elemenata.

Kotor je naveden kao primjer dugotrajne mletačke vladavine, sa očuvanom gotičko-renesansnom arhitekturom i urbanom cjelinom pod zaštitom UNESCO-a, dok Cetinje predstavlja simbol državnosti i otpora, sa naslijeđem male evropske prestonice iz 19. vijeka.

BBC poseban akcenat stavlja na Podgoricu, kao primjer radikalnih socijalističkih urbanističkih eksperimenata nakon Drugog svjetskog rata – uključujući Blok 5 i spomeničku arhitekturu – koji svjedoče o pokušajima stvaranja novih društvenih modela kroz prostor i arhitekturu.

Zaključak BBC-ja je da Crna Gora predstavlja rijetku arhitektonsku hroniku sudara civilizacija, u kojoj se istorija ne vidi kroz muzeje, već kroz same gradove.

Ostale destinacije na listi

Pored Crne Gore, BBC Travel je među preporuke za 2026. godinu uvrstio i sljedeće destinacije:

Abu Dabi

Alžir

Dolina Kolčagva, Čile

Kukova ostrva

Kostarika

Hebridi, Škotska

Išikava, Japan

Komodo ostrva, Indonezija

Loreto, Baja California Sur, Meksiko

Obala Oregona, SAD

Oulu, Finska

Filadelfija, SAD

Pnom Pen, Kambodža

Gimaraeš, Portugal

Samburu, Kenija

Santo Domingo, Dominikanska Republika

Dolina Slokan, Britanska Kolumbija, Kanada

Uluru, Australija

Urugvaj

(BBC/Mondo)