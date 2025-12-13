Evropska zimska hit-destinacija očarala turiste: Advent prepun događaja i iznenađujuće povoljnih cijena

Na iznenađenje mnogih turista proglašen je najpovoljni grad u Evropi tokom zimske sezone, vjerovali ili ne to je Prag.

Izvor: Marten_House/TTstudio/Shutterstock

Poznati po drvenim prazničnim kućicama, ogromnim božićnim jelkama i ukusnim poslasticama, praški novogodišnji vašari iz godine u godinu privlače hiljade turista.

Prag, koji mnogi zovu "grad stotinu tornjeva", sa svojim kaldrmisanim ulicama i starinskim trgovima, tokom praznika izgleda kao pravi bajkoviti prizor.

Izvor: Youtube/Tourister

Zimska čarolija u Pragu

Posjetioci mogu da se zagriju čašom kuvanog vina, medovine ili da probaju čuvene češke ulične đakonije poput trdelnika, dok uživaju u koncertima, predstavama i horovima. Impozantna jelka na centralnom vašaru nalazi se tik pored čuvenog astronomskog sata, navodi Dejli Mejl. A ono što mnoge dodatno privlači jeste činjenica da je Prag proglašen najpovoljnijom zimskom destinacijom u Evropi.

Izvor: Matyas Rehak/Shutterstock

Cijene u Pragu

Prosječno noćenje u hotelu sa tri zvjezdice košta oko 84 evra, dok je pivo oko 2,50 evra, prema pisanju Secret London-a. Bansko u Bugarskoj zauzeo je drugo mjesto sa ukupnom ocjenom 7,32, iako je tamo pivo svega 1,05 evra. Dobra vijest za putnike je da praški božićni vašar traje sve do 6. januara, pa je idealan za posjete u periodu između katoličkog Božića i Nove godine.

U praznično doba, u gradu se održava mnoštvo manifestacija – kićenje jelke, darivanje, koncerti i spektakularni vatrometi.

Jedan od najposebnijih događaja je velika Procesija tri kralja, koja se 6. januara održava u humanitarne svrhe, kada učesnici na kamilama prelaze Karlov most do Starogradskog trga. Tu je i tradicionalno plivanje u ledenoj Vltavi, gdje najhrabriji stanovnici prkose zimi.

Svi ovi događaji spajaju bogatu tradiciju i praznični duh, stvarajući nezaboravnu atmosferu tokom zime u Pragu.