Jedan od najpoznatijih mostova u Evropi izgrađen je od neočekivanog sastojka! Sve što niste znali o Karlovom mostu

Da li ste znali da Karlov most nosi ime "Karlov most" tek od 1870. godine? Tokom vijekova, zapravo je bio poznat kao Kameni most ili Pragovski most!

Karlov most je, bez sumnje, na vrhu liste mjesta i mostova koje svaki posetilac Praga mora da vidi. Takođe, bez sumnje ga je mnogo ljudi već vidjelo. Međutim, postoje stvari o Karlovom mostu koje sigurno još niste znali – stvari koje će vam pomoći da još više zavolite ovo mjesto.

Vjerovatno ste negde pročitali da je gradnju najpoznatijeg mosta preko rijeke Vltave, Karlovog mosta, naručio češki kralj i car Svetog Rimskog Carstva, Karlo IV, 1357. Ono što možda ne znate je da ovo nije bio prvi most koji je povezivao obale Vltave u Pragu. Na istom mjestu je stajao drugi most – Judaijin most, prvi kameni most preko reke. Izgrađen je 1172. godine, ali je srušen nakon što je teško oštećen u poplavi 1342. godine. Za gradnju mosta bio je zadužen arhitekta Petr Parler, čiji su drugi radovi uključivali i izgradnju Katedrale sv. Vida na Praškom zamku.

Još jedna zanimljivost o Karlovom mostu je način na koji je izgrađen. Most je sagrađen od boemskog peskivca (vrsta kamena koja se koristi u gradnji, specifičnu za region Bohemije, današnja Češka), a postoji legenda da su u malter za izgradnju mosta umiješavane žumance kako bi konstrukcija bila čvršća – slično kao kad se žumance dodaju u testo kako bi se bolje povezalo. Nema dokaza da je ovo tačno ili samo legenda, ali kako drugačije objasniti činjenicu da je Karlov most preživio mnoge poplave, posljednja od kojih se desila u avgustu 2002. godine, kada je čitava zemlja doživjela najgoru poplavu u posljednjih 500 godina? Možda su žumanca pomogla, ko zna?

Karlov most

Preko mosta je nekad prolazio saobraćaj

Most je dug 515 metara i širok 10 metara, a ukrašen je neprekidnim redom od 30 baroknih statua, postavljenih oko 1700. godine. Među njima se izdvaja statua Svetog Jovana Nepomuka, najpoznatijeg sveca u Češkoj. Legenda kaže da će svaki posetilac koji dodirne reljef u podnožju statue imati sreće i vratiti se u Prag. Međutim, od 1965. godine, sve statue su sistematski zamjenjivane replikama, dok su originali izloženi u Lapidarijumu Nacionalnog muzeja. Ono što danas vidite na Karlovom mostu su dakle samo kopije. Ali to ne znači da su manje impresivne!

Možete li da zamislite tramvaje i automobile na Karlovom mostu? Iako zvuči bizarno, to je bila stvarnost u prošlosti. Tek 1965. godine sav saobraćaj je isključen sa Karlovog mosta, od tada je most dostupan samo pješacima.

Legende u vezi sa mostom

Jedna od najpoznatijih legendi kaže da su neimari, u želji da dodatno ojačaju most, u cement dodavali jaja. Iako se priča godinama smatrala samo narodnom legendom, naučna analiza originalnog maltera čuvenog Karlovog mosta potvrdila je prisustvo proteina. Čini se da ovo potvrđuje da legenda nije samo mit i da su jaja zaista mogla biti sastavni dio izgradnje ovog čuvenog mosta.

Prema drugoj legendi, kralj Vaclav IV. Sumnjao je na svoju suprugu u nevjerstvo i želio je da sazna da li su njegovi strahovi opravdani. Da bi došao do istine, zamolio je sveštenika Ivana da mu otkrije sadržaj kraljičine ispovijesti. Ali sveštenik, držeći se svojih dužnosti i tajnosti ispovijesti, odbio je da otkrije kraljičine riječi. Pobjesneli kralj je odlučio da kazni svoje ćutanje, pa je naredio da sveštenika muče i potom bace u reku sa Karlovog mosta. Ova legenda o mučeničkoj smrti Svetog Jovana Nepomučkog ostala je zapisana u istoriji, a njegovo ime je i danas usko vezano za ovaj čuveni most.

Karlov most

Među mnogim legendama vezanim za Karlov most, izdvaja se jedna koja je posebno popularna među ljubavnicima. Prema legendi, parovi koji se ljube ispod velikog luka mosta ostaće zajedno zauvijek. Ova romantična priča privlači brojne posjetioce, a mnogi ne propuštaju priliku da iskušaju svoju sudbinu pod svodovima jednog od najpoznatijih mostova u Evropi. Zato, prije nego što se odlučite na ovaj simbolični čin, dobro razmislite – da li je ova osoba prava?

Most je tokom vijekova preživio poplave, ratove, brojne rekonstrukcije, ali je uprkos svemu ostao simbol izdržljivosti i ljepote. S obzirom na njegovu bogatu istoriju i nevjerovatnu ljepotu, Karlov most se često kaže da je jedan od najljepših mostova na svijetu.

Najbolje vrijeme za posjetu Karlovom mostu je rano ujutro ili noću, kada nema previše gužve.