Nazivaju ih najljepšim mostovima Evrope: Upoznajte građevine simbole spajanja koje fasciniraju ljude (FOTO)

Mostovi su i simbol spajanja, a ove nazivaju najljepšim u Evropi. Da li ste prelazili nekim od njih?

Podignuti na mjestima koja su bila teško premostiva za ljude, mostovi svjedoče o težnji čovječanstva da se premoste prepreke i povežu gradovi, države i kulture.

Oni spajaju obale i svakog dana milijardama ljudi olakšavaju život. Pored osnovne funkcije koju ove velelepne građevine imaju, često su oličenje pravih umjetničkih djela. Izdvajaju se ljepotom i skladnošću, pa su mnogi od njih postali turističke atrakcije.

Izdvojili smo one koje nazivaju najljepšim u Evropi.

Tauer bridž - London, Velika Britanija

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Londona, u svojoj punoj veličini spaja lijevu i desnu obalu rijeke Temze. Tauer bridž građen je u periodu od 1886. do 1894. godine, nalazi se nedaleko od čuvene londonske srednjevijekovne tvrđave. Prepoznatljiv po dvije velelepne kule, izuzetne arhitektonske vrednosti, izgrađen je kao pokretni most.

Kako je London krajem 19. vijeka bio razvijena luka, bilo je neophodno izgraditi most koji neće zatvoriti pristup velikim brodovima u londonsku luku. Arhitekta i dizajner mosta bio je Horas Džons.

Londonskom Tauer bridžu posvećena je i jedna od najpoznatijih dječijih pjesama, koja brojnoj djeci širom svijeta i dan danas pomaže u učenju engleskog jezika.

Lančani most - Budimpešta, Mađarska

Lančani, ili kako je još poznat kao Sečenjijev most u Budimpešti izgrađen je kao prvi stalni prelaz preko Dunava u ovom gradu. U zvaničnu upotrebu pušten je 1849. godine, poslije sedam godina gradnje, a djelo je britanskog arhitekte Vilijema Klarka. Izgrađen tako da povezuje Budim i Peštu, brdo Gelert sa Ribarskim bastionom i obalu na kojoj se nalazi Parlament, postao je jedna od najljepših i najprepoznatljivijih simbola mađarske prestonice.

Ime je dobio po grofu Ištvanu Sečenjiju koji je prvi inicirao i finansirao gradnju ovog mosta. Najveća intriga mosta vezuje se za samoubistvo njegovog arhitekte koji je prilikom gradnje prevideo da kamenim skulpturama lavovima, koji krase most, napravi jezike. Posramljen pred javnošću zbog takvog propusta bacio se sa mosta i utopio u Dunavu.

Most 25. april - Lisabon, Portugal

Veliki viseći most u Lisabonu smješten je na rijeci Težo i povezuje prestonicu Portugala sa opštinom Almanda, koji leži na lijevoj obali reke. Otvoren je 1966. godine, 6. avgusta, a tek 1999. godine dodate su željezničke šine. Sa svojih 2.277 metara dužine, nalazi se na 27 mjestu najdužih mostova svijeta. Često ga nazivaju "evropski Golden gejt" zbog sličnosti sa čuvenim mostom u San Francisku. Veoma slična konstrukcija kao i sama boja nisu slučajnost, obzirom da je oba mosta je gradila ista kompanija, "American Bridge Company". Do 1974 godine nosio je naziv Ponte Salzar, a od tada mijenja ime u "25 april" u znak sjećanja na veliku revoluciju.

Karlov most - Prag, Češka

Jedan od najstarijih mostova u Evropi, i najstariji praški most podigao je kralj Karlo IV davne 1357. godine. Nekada je bio najvažnija komunikacija između lijeve i desne obale Vltave, a danas je najveća turistička vrednost zlatnog Praga.

Pored samog mosta koji svaki dan pređe na stotine turista, veoma su zanimljive i tri kule koje ga čuvaju, od kojih se dvije nalaze na Maloj strani, a treća u Starom gradu.

Velika atrakcija na mostu su i njegove kamene statue, kojih ukupno ima 30. Građene su u stilu baroka i nalaze se na ogradi gotskih stubova. Predstavljaju svece, zaštitnike tog vremena, a djelo su najvećih Bohemijskih skulptora.

Milau most - Francuska

Građen po projektu francuskog inženjera Mišela Virložoa i engleskog arhitekte Normana Fostera, ovaj most ima najvši noseći stub na svijetu.

Millau most u Francuskoj je most sa najvišim stubom na svetu

Najviši od sedam nosećih stubova visok je 343 metra, što je za 23 metra više od Ajfelove kule. Most je dio magistralnog puta koji spaja dva velika i značajna turistička centra Evrope, Pariz i Barselonu i smatra se jednim od najvećih inženjerskih i arhitektonskih poduhvata svih vremena. Zvanično je otvoren 14. decembra 2004. godine, a prvi automobili preko mosta su pušteni već 16. decembra.

Vasko de Gama - Lisabon, Portugal

Najduži most u Evropi, sa svojih 17.2 km dužine, svakako zaslužuje mjesto na ovoj listi. Most koji nosi naziv čuvenog portugalskog moreplovca i istraživača otvoren je 29. marta 1998. godine, u vreme održavanja prve Svjetske izložbe Expo 98, tačno na proslavu 500 godina od otkrića pomorskog puta od Evrope do Indije, koje je predvodio ovaj svjetski poznati moreplovac.

Izgrađen je na mjestu gdje je rukavac reke Tagus najširi, tako da spaja istočni dio Lisabona sa autoputem na drugoj obali rieke. Zanimljivo je da je da je ovaj, u Evropi najduži most, izgrađen za svega 18 mjeseci.

Most Rialto - Venecija, Italija

Grad na vodi, grad mostova i kanala, čuvena Venecija, mjesto koje je neizostavno na turističkoj mapi Italije, ali i cijele Evrope. Grad čuven po prelijepoj arhitekturi, romantičnim gondolama, i velikom broju mostova koji oduzimaju dah. Jedan od takvih je i Ponte Rialto.

Prvi i najstariji most preko Grande kanala, građen je u periodu od 1588. do 1591. godine. U vrijeme gradnje nalazio se na izuzetno važnom strateškom mestu u gradu, mjestu gdje su se sastajali trgovci iz cijelog svijeta. Svoj zadivljujući izgled dobio je zahvaljujući graditelju Antoniju da Ponteu, koji je da bi dobio posao, svojom idejom morao da nadmaši i čivenog Mikelanđela.

Ako se nađete u Veneciji neće Vam biti teško da ga pronađete obzirom da iz svakog dijela grada turistički putokazi vode ka njemu.

Most Pont du Gard - Francuska

Još jedna u nizu velelepnih građevina u Evropi je most Pont du Gard koji premoštava reku Gard u južnom djelu Francuske, u istoimenoj oblasti. Most predstavlja dio sistema akvadukta Nimes, dugog 50 km, koji su gradili Rimljani 19. godine pre nove ere. Cilj gradnje akvadukta bio je transport vode do francuskog grada Nimesa koji je bio rimska kolonija.

Pont du Gard u Francuskoj jedan je od najlepših mostova u Evropi

Građenu tri horizontalna pojasa, sa lukovima različite veličine. Građen je od izuzetno čvrstog kamena, što ga pored najvećeg akvadukta koji su izgradili Rimljani, čini i jednim od najbolje očuvanih graditeljskih poduhvata Rimskog carstva.

Zbog svoje ljepote, skladnosti i izuzetnosti arhitektonskih linija, kao i zbog svoje istorijske važnosti, 1985. godine stavljen je na Uneskovu listu svjetske baštine.

Ponte vekio, Firenca, Italija

Pješački most koji je svakoga dana prepun turista, umetnika, uličnih svirača i prodavaca suvenira smestio se u srce živopisnog grada Firence, umjetničkog centra Italije.

Srednjevekovni kameni most, koji je nikao na obalama rijeke Arno, bio je nesvakidašnji građevinski poduhvat. Prepoznatljiv je po tome što su na njemu izgrađene kućice, što je bilo uobičajeno u srednjevekovnim evropskim gradovima, a nastaloje kao dovitljivo rješenje trgovaca. Nekada su to bile radionice za proizvodnju kozijeg sira i mesare, ali su kasnije izmeštene. Na njihovo mjesto došle su juvelirnice i suvenirnice, koje se i sada tu nalaze.

Današnji oblik most je dobio 1345 godine, a građen je dosta ranije, tako da ga mnogi smatraju najstarijim lučnim mostom u Evropi.

Kapelanski most - Lucern, Švajcarska

Građen davne 1365. godine, preživeo mnoga stradanja, ratove i rušenja. Kapelanski most u Lucernu je danas druga najpopularnija turistička atrakcija u Švajcarskoj za fotografisanje.

Most je dug 204 metra i predstavlja najveći i najstariji drveni most u Evropi. Most spaja stari srednjevekovni i novi dio grada i dio je gradskog utvrđenja. Ime je dobio po kapeli svetog Petra, koja se nalazi u blizini mosta. Konstrukcijom dominira Vodena kula koja se nalazi na sredini mosta i visoka je 34 metara.

Svi oni koji su imali priliku da posjete most slažu se da je teško odlučiti da li je impresivniji iznutra ili spolja. Unutrašnjost mosta bila je ukrašena sa 147 slika koje prikazuju događaje iz različitih istorijskih perioda grada Lucerna.

Nažalost oko 70 slika uništeno je u požaru koji je izazvalo nesmotreno gašenje jedne cigarete 1993. godine.

Bastej most - Lomen, Njemačka

Veliki kameni most koji se uzdiže 194 metra iznad rijeke Elbe u srcu Saksonskih planina, izgrađen je preko izuzetno nepristupačnih stena formiranih vodenom erozijom prije oko million godina.

Bastei most u Lohmenu u Nemačkoj jedan je od najlepših mostova u Evropi

Nalaze se jugoistočno od grada Drezdena i ove stene zajedno sa mostom predstavljaju jedno od glavnih obilježja Nacionalnog parka Saksonska Švajcarska. Bastej most je turistička atrakcija duže od 200 godina, a nastao je zbog potrebe da se nekoliko stijena međusobno povežu radi lakseg turističkog obilaska. Najprije je bio igrađen drveni most 1824. godine, da bi 1851. godine bio zamijenjen današnjim kamenim.

Most na Đurđevića Tari - Pljevlja, Crna Gora

Godine 1940, kada je završena gradnja ovog mosta, koga mnogi smatraju izuzetnim dijelom savremenog graditeljstva, bio je najveći drumski most izgrađen od armiranog betona u Evropi i svakako jedan od najljepših i najvećih saoraćajnih objekata u svijetu. Most leži na snažnoj petolučnoj osnovi, od kojih glavni luk ima raspon od 116 metara.

Za potrebe njegove gradnje postavljena je tada najviša drvena skela na svijetu, što je zanimljivost koja se do danas prepričava.

Most na Đurđevića Tari je jedan od najlepših mostova u Evropi i smatra se izuzetnim delom savremenog graditeljstva

Pored mosta koji je turistička atrakcija sam po sebi, njegovoj ljepoti doprinosi i mjesto na kome je izgrađen. Most spaja dvije obale rijeke Tare, i savladava njen kanjon, koji je prema nekim mjerenjima drugi najdublji na svijetu.

