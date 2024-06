MOST ZANIMLJIVOSTI I ZABLUDA: Spaja stari i novi dio Beograda, mijenjao imena, danas poznat kao Brankov

Brankov most je važan dio gradske infrastrukture i po obimu saobraćaja je odmah iza Gazele. Povezuje centar Beograda sa Zemunom i Novim Beogradom preko rijeke Save.

Izvor: beograd.rs

Most je otvoren 1956. godine, ime je dobio po Brankovoj ulici, čiji nastavak i predstavlja. Konstrukcijski je predstavljao remek delo domaće arhitekture, Sava je premošćena bez ijednog stuba podupirača u sredini, nalazi se u zoni pristaništa, gdje je bilo neophodno obezbijediti uslove za manevrisanje brodova.

Na mjestu današnjeg Brankovog mosta prije Drugog svjetskog rata, nalazio se most kralja Aleksandra, koji je srušen 1941.godine. On je bio prvi beogradski drumski most, koji je pušten u saobraćaj 1935. godine.

Stabilnost mosta kralja Aleksandra je testirana, tako što ga je 700 konjanika četiri puta prešlo kasom.

Na njegovim stubovima je izgrađen postojeći most, a u noseće su utkani ostaci starog mosta, ali i Liman džamije koja se nalazila na desnoj strani Save.

On je sa glavnim rasponom od 261 metra, svojevremeno bio i svjetski rekorder.

Za Brankov most je vezana i zanimljivot, za koju malo ko zna.

Čine ga dva samostalna mosta blizanca od kojih je jedan, u pravcu Novog Beograda, stariji čak 22 godine, jer je izgradnjom ovog dijela prestonice njegov sabraćajni kapacitet postao nedovoljan.





Izvor: beograd.rs

Od februara do maja 1978. godine montirana je cijela čelična konstrukcija, a za izgradnju novog mosta utrošeno je 4.500 tona čelika, 600 tona asvalta, a za prilaze i dio konstrukcije 510 tona armature.

Razliku je nemoguće uočiti kada se prelazi, ali ako šetate rekom ispod videćete dva potpuno odvojena mosta, koja se mnogo razlikuju.

Za vrijeme perioda socijalizma, zvanični naziv sadašnjeg Brankovog mosta je bio Most bratstva i jedinstva. Međutim, on nikada nije bio u potpunosti prihvaćen u narodu, Beograđani su ga uglavnom zvali Savski most ili „most u Brankovoj“. U nekom periodu svog postojanja nosio je i nezvanični naziv Zemunski most jer je njime išla tramvajska linija 14, prema Zemunu.

Izvor: beograd.rs

Brankov most je simbol Beograda i za njega se vezuju mnoge priče, ali i zablude. Najpoznatija je ta da je ime dobio po književniku Branku Ćopiću koji je skočio sa njega.

Brankova ulica, nekada poznata kao Gospodska, ime je dobila po pjesniku Branku Radičeviću

Sa beogradske strane Brankovog mosta postavljen je i biciklistički lift 2006. godine, a danas most svakodnevno pređe oko 90.000 vozila.