Da li Trapisti mogu postati turistička destinacija? Obnova mosta koštala četiri puta više u odnosu na plan

Građani Banjaluke su rekonstrukciju starog mosta u Trapistima platili više od pola miliona KM, što je skoro četiri puta više nego što je prvobitno planirano, objavio je Capital.ba.

Izvor: Grad Banjaluka

Pomenuti portal navodi da ovo za sobom povlači pitanje opravdanosti investicije u dijelu grada u kojem nisu riješeni osnovni infastrukturni problemi, kao što su loša putna infrastruktura, potpuni nedostatak kanalizacione mreže te problemi sa poplavama kod svake jače kiše.

Prvobitni budžet za rekonstrukciju mosta u januaru prošle godine je bio 128.205 KM bez PDV (149.999 KM), ali ta suma nije bila dovoljna da privuče građevince koji bi se pozabavili tim poslom.

Kako bi privukli građevinske firme, ali i zbog rasta cijena građevinskog materijala budžet je značajno uvećan i on je u avgustu prošle godine iznosio 417.695 KM bez PDV (488.703 KM).

Radovi su počeli u septembru 2022. godine, ali skoro pola miliona KM izgleda da nije bilo dovoljno da se završi sve što je gradska vlast zamislila, piše Capital.

Tako je u februaru ove godine tenderom odobreno još 68.641 KM bez PDV (80.309 KM) za izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova za rekonstrukciju mosta u naselju Trapisti. Ako se uzmu u obzir cifre za rekonstrukciju mosta, koji se može kostiti samo za prolaz pješaka potrošeno je 569.012 KM.

Tu se nije stalo sa investicijama u ovo područje. Nedavno je objavljena još jedna javna nabavka i to za parterno uređene prostora oko mosta u Trapistima. Vrijednost nabavke je 62.076 KM bez PDV (72.628 KM) i tender će biti otvoren do 26. maja. Ukoliko ova javna nabavka bude uspješna cijeli projekat će progutati oko 641.640 KM.

Izvor: Grad Banjaluka

U pitanju je projekat čiju realizaciju zagovara aktuelna administracija uz obrazloženje da im je namjera da naselje Trapisti dobije novi izgled i postane turistička destinacija.

Problem je što samo obnova mosta nije dovoljna za tako nešto, okolina nije prilagođena za posjetu turista ili za dolazak građana na izlete jer ne postoji uređeno izletište ili šetalište uz rijeku Vrbas.

Član Odbora za praćenje realizacije usvojenih programa, planova i projekata u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture Saša Čudić kaže da nema ništa protiv mostova, ali da je protiv bespotrebnog ulaganja u nešto što nema nikave koristi.

"Ja sam načelno za mostove, jer oni spajaju, ali li nisam za mostove koji su tehnički nestabilni i turistički neatraktivni i u koje treba uložiti pola miliona KM na uštrb mnogih drugih prioriteta u Banjaluci. Trebamo trošiti pare tamo gdje je to realno i opravdano", rekao je Čudić i napomenuo da se samo na 50 do 60 metara od pomenutog mosta nalazi novi most koji spaja dvije obale Vrbasa.

"Ja bih volio vidjeti ko je taj turista koji će doći na taj most da doživi svoju turističku satisfakciju u Banjaluci. Mislim da je to bespotrebna priča i jedna u nizu demagoških floskula. Mislim da bi grad više zaradio da je taj most prodao u stari čelik nego što je na njemu pravio određenu atrakciju, jer on nema nikakvu ni turističku, ni tehničku, ni realnu vrijednost. Ne vidim opravdanost tih ulaganja", zaključio je Čudić.