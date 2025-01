Gotovo je sa januarskim proljećem: Jak anticiklon donosi mrazeve i zahlađenje

Meteorolog iz Srbije dao najnoviju vremensku prognozu i otkrio kada stiže zahlađenje.

Marko Čubrilo dao je najnoviju vremensku prognozu i najavio umjereno zahlađenje, sa snijegom najverovatnije samo na planinama. Od vikenda hladno, bez prave zime posebno u nizijama, ponegdje moguće slabe padavine. Sredinom mjeseca suvo i polako toplije, naveo je Čubrilo.

Sutra i dalje znatno toplije od prosjeka. Južni vjetar koji je jutros na kratko oslabio će u toku dana ponovo jačati i sutra bi ponegdje na udare mogao biti jak. Kiša se sutra posle podne povremeno očekuje na jugozapadu regiona. Dnevni maksimum od +6 do +13, sutra ponegde i oko +15 stepeni Celzijusa.

Promenu vremena donosi hladan front koji će već u toku noći ka petku sjeverozapadnim i zapadnim dijelovima regiona donijeti padavine, prolazno jak sjeverozapadni vjetar i osetno zahlađenje. Na planinama preko 800mnv će najvjerovatnije odmah početi snijeg, dok bi u nizijama najčešće bilo kiše, a tek u petak pred prestanak padavina ona bi ponegdje mogla na kratko preći u slab snijeg.

Planinski dio regiona bi do petka uveče imao snježne padavine, ponegde uz jak sjeverozapadni vjetar, dok bi i nizije jugoistoka regiona mogla imato slab snjeg. Sada je već gotovo izvjesno da će veći dio nizija kao i ranijih navrata ove zime ostati uskraćene za snijeg, stoji u vremenskoj prognozi Marka Čubrila.

U petak dnevni maksimum od +2 na sjeveru do oko +10 na jugoistoku regiona gdje će zahladiti uveče.

Vrijeme za vikend

Za vikend umereno do znatno oblačno, vetrovito, umjereno hladno ali uglavnom suvo. Povremenog snijega bi trebalo biti uglavnom nad planinama jugoistoka i istoka Srbije, severa Crne Gore i središnje BiH i tamo bi vladala prava zima uz cjelodnevni mraz.

U nižim dijelovima regiona hladno, ali ništa posebno za najhladniji dio zime. Maksimumi ispod 500mnv uglavnom od +1 do +6 stepeni Celzijusa.

Početkom sljedeće nedjelje bi se nad Jonskim morem mogao formirati ciklon ali je gotovo sigurno da će on biti suviše daleko da bitno utiče na vreme kod nas. Jugu i istoku može doneti padavine dok bi u ostalim predelima uglavno bilo suvo uz pojačan sjeverac, i jaku do olujnu buru duž obale Jadrana. Od nedjelje minimumi od -7 do -2, lokalno i oko -12 stepeni Celzijusa, a maksimumi od +2 do +7 stepeni Celzijusa.

Prema polovini mjeseca jak anticiklon bi sve više širio svoj uticaj ka nama te bi noći bile mrazne i hladne uz moguću maglu, a dani polako topliji. Ovo polje anticiklona bi u velikoj mjeri moglo odrediti dalji tok zime, a za sada njegov položaj ne sugeriše skoru mogućnost jačeg zahlađenja, barem do oko 20. januara, navodi Čubrilo.

On je na kraju zaključio da se janurasko proleće završava u petak ali za sada prave zime nema na vidiku.