Toplo i vjetrovito do petka, a zatim kiša i snijeg

Republiku Srpsku i Federaciju BiH do petka očekuje toplo i vjetrovito vrijeme, a potom kiša i uz pad temperature snijeg koji će u višim krajevima formirati snježni pokrivač.

Izvor: Shutterstock

Tokom ove večeri i u narednoj noći slaba kiša padaće ponegdje na sjeveru.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo na jugu ponegdje će padati slaba kiša. Na sjeveru duž rijeke Save magla i niska oblačnost ponegdje se može zadržati i tokom dana, pa se u tim krajevima očekuje hladnije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se toplije i sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, tokom dana na zapadu i na planinama povremeno jak.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna od 10 do 16, u višim predjelima i mjestima sa maglom od četiri stepena Celzijusova.

Toplo, vjetrovito i pretežno oblačno biće i u četvrtak, 9. januara, a na istoku i uz sunčane periode. U drugom dijelu dana u Hercegovini se očekuje kiša, a slaba kiša je moguća i ponegdje na zapadu.

Duvaće umjeren do jak, na zapadu i planinama ponegdje i olujni jugo.

Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima i ponegdje na jugoistoku od šest stepeni.

Toplo, oblačno i suvo zadržaće se i u petak, 10. januara, ujutro, a potom će početi jača kiša na sjeverozapadu koja će popodne zahvatiti i ostale predjele.

Uz zahlađenje tokom dana kiša će preći u snijeg u višim predjelima, a u nižim krajevima miješaće se kiša, susnježica i snijeg. Doći će do porasta snježnog pokrivača u višim krajevima, a u nižim samo ponegdje.

Maksimalna temperatura vazduha ujutro od šest do 14, u višim predjelima od tri stepena, a nakon što dođe do zahlađenja minimalna temperatura vazduha uveče će biti od nula do pet, na jugu do osam, a u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Slabih padavina biće i u subotu, 11. januara, ujutro, a samo na jugu i jugoistoku očekuje se da budu nešto jače. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima kiša i susnježica, na planinama snijeg.

Padavine će brzo prestati i tokom dana biće pretežno suvo. Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima nula stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana je i slaba kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno i Rudo šest, Doboj i Han Pijesak sedam, Sokolac, Višegrad, Gacko i Ivan Sedlo osam, Foča devet, Mrakovica i Livno 10, Bijeljina, Srbac i Kneževo 11, Banjaluka, Bileća, Novi Grad i Zenica 12, Mrkonjić Grad, Trebinje i Široki Brijeg 13, Prijedor, Bugojno, Mostar, Šipovo i Sarajevo 14, Gradačac, Jajce i Stolac 15, Srebrenica 16, Ribnik i Bihać 17, Sanski Most i Tuzla 18 stepeni Celzijusovih.

(Srna)