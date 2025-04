Zbog obilježavanja Dana grada: Izmjene u režimu saobraćaja u centru Banjaluke sutra i prekosutra

Banjalučane i posjetioce očekuju izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u centru grada sutra i prekosutra, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra, 22. aprila, u periodu od 18 do 21 čas, doći će do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Takođe, u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića, u istom vremenskom periodu (od 18 do 21 čas), biće obustavljen saobraćaj.

Prekosutra, 23. aprila, ponovo će doći do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, ali u terminu od 11.30 do 13.00 časova.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve apeluju na vozače da obrate pažnju na privremenu signalizaciju i da koriste alternativne pravce. Za vrijeme trajanja obustava, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Najveće kozaračko kolo ispred Hrama Hrista Spasitelja

Banjaluka će sutra, 22. aprila, svečano obilježiti Dan grada i 80. godišnjicu oslobođenja veličanstvenim tradicionalnim kozaračkim kolom ispred Hrama Hrista Spasitelja sa početkom u 19 časova.

Ovaj jedinstveni događaj okupiće predstavnike čak jedanaest kulturno-umjetničkih društava sa područja grada: KUD "Piskavica", KUD "Čajavec", ANIP "Veselin Masleša" RKUD "Pelagić" ANIP "Mladost", KUD "Sveti Sava", KUD "Opanak", KUD "14. februar", KUD "Srpski vitezovi", KUD "Potkozarje" i KUD "Dragočaj". Posjetioci će imati priliku da uživaju u energiji i zajedništvu tradicionalnog pletenja kola. Poseban dio programa biće izvođenje saborskih igara iz stare Banjaluke u izvedbi KUD-a "Piskavica", prema koreografiji profesora Vase Popovića.

Iste večeri, sa početkom u 20 časova, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, sve sugrađane očekuje poklon Grada – besplatan koncert popularne grupe "One tri".

Obilježavanje Dana grada nastaviće se i u srijedu, 23. aprila, nizom komemorativnih aktivnosti. Počast herojima koji su položili živote za slobodu grada biće odata polaganjem vijenaca na nekoliko značajnih lokacija: na groblju Sveti Pantelija u 9.00 časova (žrtvama Veleizdajničkog procesa) i u 9.30 časova (poginulim borcima Vojske Republike Srpske), na Banj brdu u 10.00 časova (palim Krajišnicima), na Spomeniku 12 beba u centru grada u 11.00 časova, te centralno polaganje vijenaca na Spomen obilježje palim borcima NOR – a na Trgu palih boraca u 12.00 časova.

U Banskom dvoru će 23. aprila biti održan i svečani prijem za delegacije, kao i svečana akademija tokom koje će biti uručene aprilske nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima, najavljeno je iz Gradske uprave.

