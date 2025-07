Kolike vas turističke takse čekaju u Grčkoj ili Hrvatskoj: Na ovim ostrvima su skočile i na 20 evra!

Kao i svake godine, najviše se putuje u Grčku, ali treba odvojiti i novac za ekološke i turističke takse.

Ljetnja sezona je u punom jeku, ali svi koji namjeravaju da uskoro posjete neku od evropskih zemalja će se možda neprijatno iznenaditi silnim turističkim taksama.

Grčka ostrva Mikonos i Santorini uvela su jednokratne takse od 20 evra zbog prekomjernog broja turista koji utiču na svakodnevni život stanovništva, dok su boravišne takse u Grčkoj ove godine povećane do tri puta. Za apartmane se dnevno plaća između 1,5 do dva evra, umjesto 50 centi po smještajnoj jedinici, a za hotele u zavisnosti od kategorije od četiri do 10 evra.

Gužva u Barseloni

"To se događa kada ogroman broj turista dolazi i opterećuje lokalno stanovništvo povećanjem cijena životnih uslova, prije svega iznajmljivanja stanova, nekretnina, pa i drugih troškova koje trpe lokalci. U Grčkoj je to potpuno jasno, a dva ostrva su se izdvojila u svemu tome - Mikonos i Santorini. Njih ne posjećuje mnogo srpskih turista, imamo povremeno pojedinačne manje grupe ili individualne putnike i to neće u nekoj velikoj mjeri uticati na odlazak naših ljudi", naveo je Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić.

Kolike su takse u Grčkoj, Hrvatskoj, Francuskoj...? Grčka Dnevna taksa 2 evra, a od aprila do oktobra iznosi 8 evra Hoteli sa jednom ili dvije zvezdice i sobe za iznajmljivanje - 2 evra Hoteli sa tri zvjezdice - 4 evra Hoteli sa četiri zvjezdice - 10 evra Hoteli i vile sa pet zvjezdica - 15 evra Airbnb - 2 evra tokom zime i 8 evra tokom leta Santorini i Mikonos - 20 evra Venecija - 5 evra, ali će oni koji kartu kupe najviše tri dana uoči dolaska morati da plate 10 evra. Takođe, broj dana kada se naplata primjenjuje proširen je na 54 datuma – uglavnom vikendima između 18. aprila i 27. jula – skoro duplo više nego prošle godine. Plaćanje se odnosi na vremenski period od 8:30 do 16 časova. Hrvatska - varira od oblasti. Boravak u Opatiji se od 1. aprila do 30. septembra naplaćuje 2 evra po noćenju (za hotele i privatni smještaj). U Splitsko-dalmatinskoj županiji taksa može iznositi od 1.33 do 2,65 evra u zavisnosti od kategorije smještaja. Francuska - širom zemlje je turistička taksa relativno mala: €0,20 – €4,20 po osobi i noćenju, a maloljetnici su oslobođeni plaćanja. U Parizu i okolini, zbog dodatnih regionalnih nameta, iznosi su značajno veći, i do 14,95 evra u luksuznim objektima.

Dodao je da taksi ima i na drugim mjestima, a najbolji primjer su Venecija i Barselona.

"U Veneciji imamo takođe jednokratnu taksu koja se plaća pet evra, pa se sad pominje da će biti 10 i 15 evra u sezoni i to je takođe pokrenuto sa idejom da se smanji broj dolazaka tokom ljetnjih mjeseci", istakao je on.

Kad je riječ o Barseloni, Seničić kaže da tamo vlada malo drugačija situacija.

"Ogroman broj turista je doveo do toga da su cijene nekretnina za iznajmljivanje skočile u nebesa, što utiče naravno na život lokalnog stanovništva. Cijene svih usluga u Barseloni, počevši od najosnovnijih namirnica u prodavnicama, pa do ugostiteljskih usluga su veće i do 30 odsto nego u ostatku Španije i to naravno utiče na narod koji se pobunio", rekao je on.

I pored tih taksi, kako kaže Seničić ta mjesta i dalje posjećuje veliki broj ljudi.

Kada je riječ o boravišnim i ekološkim taksama u Grčkoj, Seničić je rekao da su one uvedene ranije sa idejom da se taj novac usmjeri ljudima koji su ostali bez imovine u požarima i poplavama, ali i za izgradnju infrastrukture.

"I te takse su povećane, kada je riječ o hotelima - od dva do 10 evra su takse na dnevnom nivou, po jednoj smještenoj jedinici, po jednoj sobi i to zavisi od kategorije hotela. Za najskupije hotele, sa pet zvjezdica, ta taksa iznosi 10 evra dnevno za celu sobu, ne po osobi. Za 10 dana boravka iznosi 100 evra. Ali ako znamo da je prosječna cijena u tom hotelu oko 1.600 evra, onda ne vjerujem da će ta taksa baš uticati mnogo da neko odustane od putovanja", objasnio je Seničić.

Ista je stvar u hotelima sa tri zvjezdice, gde je dnevna taksa do četiri evra. Kad je riječ o apartmanima, to je uobičajena boravišna i ekološka taksa koja je bila 50 centi do prošle godine po jednom apartmanu dnevno.

"Ove godine je to tri puta poskupjelo, ali opet to nisu veliki iznosi. Dakle, 1,5 evro dnevno do dva evra, u zavisnosti od mjesta gdje se nalazi turista. Od 15 do 20 evra za 10 dana boravka u apartmanu", dodao je on.

Govoreći o ljetnjoj sezoni, Seničić je rekao da je i ove godine tradicionalno najveće interesovanje za Grčku.

"Zatim za Crnu Goru, Tursku, sjever Afrike - Tunis i Egipat su takođe jako zanimljivi, gdje postoji veliki broj letova za te destinacije. Zatim Španija i Italija za nešto probirljivije goste. Imamo u našem neposrednom okruženju Hrvatsku koja je zanimljiva za individualce, a Bugarska za istočni dio Srbije, gdje postoji jedan dobar odnos cijene i kvaliteta", rekao je on.

Dodao je da su sve destinacije poskupjele od pet do 20 odsto.

"Najviše je na povećanje cijena aranžmana uticala cena avio-prevoza, inflacija i drugi životni troškovi. Kada govorimo o cijeni aviona, jedan od razloga jeste što imamo nestabilnost na tržištu naftnih derivata, pogotovo zbog sukoba na istoku i vidjećemo dokle će to da traje", rekao je Seničić.

Zanimljivo je da je i Norveška uvela turističku taksu. Zbog rekordnog broja posjetilaca i sve većeg pritiska na prirodne resurse i lokalne zajednice, uvedena je taksa od 3% na smeštaj.

