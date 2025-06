Razlog su cijene: Vlada Hrvatske poziva turistički sektor na "zdrav razum"

Za pad broja turista u Hrvatskoj u prvih pet mjeseci mnogi okrivljuju visoke cijene.

No one svejedno ne padaju, nego ponegdje čak i rastu, uz računicu da to neće nanijeti štetu jer će gostiju i dalje biti. Iz hrvatske vlade upozoravaju da je to kontraproduktivno, a upozorenje stiže i iz Hrvatske Narodne Banke (HNB).