„Srpski Nju dil“ po uzoru na SAD: Trivićeva tvrdi da je moguće dići Srpsku iz pepela

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta objasnila je u videu na svom Instagram nalogu plan za "dizanje Srpske iz pepela".

Izvor: Narodni front

“Svaka beba koja se rodi u Republici Srpskoj od naše Vlade prvo što dobije na poklon je dug od 6.000 KM”, rekla je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, ukazujući da to ne bi bio problem sam po sebi da se sredstva iz zaduženja koriste za investicije, a ne za tekuću potrošnju.

“Mi se zapravo zalažemo za potpuno drugačiji pristup. Mi se zalažemo za to da država da jedan novi zamajac privredi, i to kroz javne radove, kroz infrastrukturne projekte i da se sredstva, pa i iz zaduženja, koriste za javne investicije”, saopštila je Trivićeva.

Narodni front, kako kaže, predlaže program koji su nazvali Srpski „Nju dil“, po uzoru na američki program obnove koji je Ameriku, nakon Velike ekonomske depresije tridesetih godina, digao, bukvalno, iz pepela.

“Logika ovog pristupa je vrlo jednostavna. Svaka marka koju država ubaci kroz javne radove u sistem, kroz velike infrastrukturne projekte, može da generiše dvije marke”, objasnila je Trivićeva.

Dvije marke u ovom slučaju mogu da generišu četiri, a četiri da naprave osam, tvrdi ona.

“Pokrene se veliki infrastrukturni projekat, građevinska firma plati dobavljače, dobavljači plate radnike, radnici potroše to u marketu, svi na to plaćaju porez i tako se kroz multiplikativni proces generišu nova sredstva”, pojašnjava Trivićeva.

Kako Trivićeva ističe, danas države ne moraju da dižu poreze da bi imale sredstava za investicije.

“Dio mogu i iz vlastitih sredstava, a dio može iz zaduženja, ukoliko će se zaduženja koristiti za investicije. Zato kroz Srpski „Nju dil“ želimo od Republike Srpske da napravimo veliko infrastrukturno gradilište”, naglasila je Trivićeva.

Sve to, govori ona, vodiće i većoj privrednoj aktivnosti, većem broju firmi, većem broju novih radnih mjesta, a sve to zajedno vodiće većem životnom standardu svih građana Republike Srpske.

“Ovu zemlju je moguće dići iz pepela. Treba nam samo znanje, dobra volja i vizija”, zaključila je Trivićeva.

(Mondo)