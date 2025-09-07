Trivićeva potvrdila: Narodni front izlazi na prijevremene izbore u RS

Rješenje krize u Republici Srpskoj su prijevremeni izbori, a ne personalizovani referendumi, poručila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Izvor: Narodni front

Trivićeva je danas u Bijeljini, na tribini pod nazivom “Kuda ide Republika Srpska“, izjavila da je Republika Srpska suočena sanajvećom političkom i pravnom krizom od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali da izlaz iz te situacije vidi u prijevremenim izborima i jačanju legitimno izabranih institucija.

“Pred nama je najveća politička kriza od Dejtona, ali važno je naglasiti da je Republika Srpska uvijek nakon pritisaka i kriza nastavljala da živi svoj politički, pravni i operativni život. Tako će biti i sada. Niko nema pravo da svoju političku i ličnu sudbinu veže za sudbinu Republike Srpske“, poručila je Trivić.

Ona je istakla da vlast šalje poruku kako poslije svega više nema političkog života, dok Narodni front smatra da se upravo kroz prijevremene izbore mogu stvoriti uslovi za formiranje institucija i vlade koje će biti legitimna i koja će imati snagu da se odupre pritiscima.

Govoreći o najavljenom referendumu, Trivić je naglasila da se ne može praviti referendum samo za jednu osobu, Milorada Dodika, dok se ćuti već 25 godina o presudama srpskim borcima i starješinama pred Sudom BiH, koje zajedno iznose više od 2400 godina zatvora.

“Ako se ide u referendum, onda se mora postaviti pitanje svih naših ljudi, a ne samo jednog čovjeka. Ako branimo pravo jednog, onda branimo i pravo svih koji su nepravedno osuđeni“, rekla je Trivić.

Predsjednica Narodnog fronta je zaključila da je stav njene stranke jasan, a to je da na prijevremenim izborima treba učestvovati, a referendum, ako se već organizuje, ne smije biti personalizovan, već proširen na sve nepravedno osuđene Srbe.

(Mondo)