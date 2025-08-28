CIK odlučio: Prijevremeni izbori za predsjednika Srpske 23. novembra

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.

Izvor: CIK BiH

Odluka nije bila jednoglasna, četiri člana su bila za, dvoje protiv, dok jedan član CIK-a nije bio prisutan.

Protiv su bili predsjednica Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar, kojima je bilo sporno što se u odluci navodi da se bira predsjednik Republike Srpske iz reda srpskog naroda, tvrdeći da treba omogućiti i bošnjačkim i hrvatskim kandidatima da učestvuju na izborima.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je tokom rasprave da će glasati protiv ove odluke zbog toga što je u njoj navedeno da se bira predsjednik iz reda srpskog naroda, čime je onemogućeno kandidovanje kandidata iz druga dva konstitutivna naroda.

Predsjednik CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je tokom rasprave da je odluka pripremljena na osnovu većinskog mišljenja na Kolegijumu CIK-a, ali da je ipak neće podržati iz istog razloga kao i Bakalar.

CIK je usvojio odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska u kojem je za prijevremene izbore upisano 1.266.422 birača, kao i odluku o budžetu za te izbore u iznosu od 6.490.000 KM.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.

Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.

(Mondo)