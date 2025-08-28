CIK odlučio: Prijevremeni izbori za predsjednika Srpske 23. novembra

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.
Odluka nije bila jednoglasna, četiri člana su bila za, dvoje protiv, dok jedan član CIK-a nije bio prisutan.
Protiv su bili predsjednica Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar, kojima je bilo sporno što se u odluci navodi da se bira predsjednik Republike Srpske iz reda srpskog naroda, tvrdeći da treba omogućiti i bošnjačkim i hrvatskim kandidatima da učestvuju na izborima.
Član CIK-a Željko Bakalar rekao je tokom rasprave da će glasati protiv ove odluke zbog toga što je u njoj navedeno da se bira predsjednik iz reda srpskog naroda, čime je onemogućeno kandidovanje kandidata iz druga dva konstitutivna naroda.
Predsjednik CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je tokom rasprave da je odluka pripremljena na osnovu većinskog mišljenja na Kolegijumu CIK-a, ali da je ipak neće podržati iz istog razloga kao i Bakalar.
CIK je usvojio odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska u kojem je za prijevremene izbore upisano 1.266.422 birača, kao i odluku o budžetu za te izbore u iznosu od 6.490.000 KM.
Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.
Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.
Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.
(Mondo)