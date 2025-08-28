logo
Danas odluka CIK-a: Hoće li biti prijevremenih izbora za predsjednika Srpske?

Autor Nikolina Damjanić
2

Centralna izborna komisija BiH održaće danas u Sarajevu sjednicu na kojoj će biti razmatrano raspisivanje i održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Sjednica CIK BiH o prijevremenim izborima u RS

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i prijedlog odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska, te prijedlozi uputstava i budžeta za sprovođenje izbora. Po završetku zasjedanja, u 14.00 časova, medijima će se obratiti predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Sjednica počinje u 13.00 časova, a javnost će je moći pratiti uživo putem zvaničnog YouTube kanala CIK-a.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.

Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.

(MONDO)

Hah

Cuj hoce li biti, ima da bude izbora!

Hoće

Oni ce reci mi moramo raspisati po zakonu. Ali na partijama iz RS je stavarni odgovor hoce li biti

