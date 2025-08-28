Danas odluka CIK-a: Hoće li biti prijevremenih izbora za predsjednika Srpske?

Centralna izborna komisija BiH održaće danas u Sarajevu sjednicu na kojoj će biti razmatrano raspisivanje i održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: MONDO

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i prijedlog odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska, te prijedlozi uputstava i budžeta za sprovođenje izbora. Po završetku zasjedanja, u 14.00 časova, medijima će se obratiti predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Sjednica počinje u 13.00 časova, a javnost će je moći pratiti uživo putem zvaničnog YouTube kanala CIK-a.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.

Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.

(MONDO)