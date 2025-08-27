logo
Bubić: Odluka o prestanku Dodikovog mandata još nije izvršna

Autor Nikolina Damjanić
Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, saopštio je da mu kao punomoćniku predsjednika Republike do danas nije uručena odluka Suda BiH donesena povodom izjavljene žalbe na odluku CIK-a o prestanku mandata predsjednika Srpske od 6. avgusta ove godine.

Goran Bubić Izvor: Srna

Saopštenje advokata Bubića Srna prenosi u cijelosti:

"Ova odluka CIK-a je zaprimljena u Službi predsjednika 11. avgusta ove godine, a nije ni dostavljana punomoćniku, iako je punomoć za zastupanje dostavljena CIK-u BiH neposredno prije sjednice održane 6. avgusta.

Žalba od punomoćnika izjavljena je blagovremeno, u roku od 48 sati (dva dana prema pravnoj pouci). Predata je pošti sutradan, 12. avgusta, preporučenom pošiljkom.

Prema saznanjima, sudska odluka povodom žalbe nije uručena ni stranci neposredno.

S obzirom na različita tumačenja u javnosti gdje se uglavnom samo spominje pravosnažnost odluke CIK-a BiH, želimo podsjetiti da pored pravosnažnosti postoji institut izvršnosti odluke, pa tako i odluke o prestanku mandata.

U skladu sa zakonskim odredbama o dostavljanju pismena, i to u svim postupcima (krivičnom, parničnom, upravnom/administrativnom), izvršnost sudske odluke ne može nastupiti prije nego što je odluka uručena stranci, u ovom slučaju punomoćniku, u skladu sa zakonskim odredbama o dostavljanju.

Slijedi da u ovom slučaju odluka CIK BiH o prestanku mandata od 6. avgusta do danas nije izvršna, što znači da još ne proizvodi pravne posljedice prema izreci/dispozitivu same odluke.

Ovim saopštenjem punomoćnik ni na koji način ne ulazi u pitanje ličnog stava zastupane stranke, predsjednika Milorada Dodika, u odnosu na odluke Suda BiH u vezi mandata predsjednika Republike Srpske".

(Srna/MONDO)

