"Navikao sam da mi aplaudiraju i zvižde": Za Dodika neprihvatljiva situacija u Srbiji

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, istakao je da želi jaku i uspješnu Srbiju, jer je samo takva Srbija garant za bolji status srpskog naroda i Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Boli me situacija u Srbiji iz niza razloga. Neprihvatljivo je sve što se dešava. Nikako da Srbi u jednom značajnom istorijskom trenutku budu stabilni i složni. Ovo je neko namjerno uradio da ne budemo stabilni", rekao je Dodik večeras za "TV Informer".

Dodik je istakao da je na globalnom nivou potrebna snažna Srbija, koja se političkim uticajem vratila na međunarodnu scenu.

"Oni koji su sve ovo kreirali nisu mogli da urade goru stvar za srpski narod od ovoga što se dešava. Srbi su jedan narod, a nijedan nije tako podijeljen na Balkanu kao srpski", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da u Republici Srpskoj većina ljudi osuđuje sve što se dešava na ulicama gradova u Srbiji, sa željom da se ovo konačno završi.

"Sve što se loše desi u Srbiji, nas boli. Naše emocije za Srbijom veće su od onih koji mjesecima pokazuju nasilje na ulicama", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je sa uživanjem gledao Nikolu Jokića i košarkašku reprezentaciju Srbije na utakmici sa Slovenijom u Beogradu, te da je političar koji je naučio da mu aplaudiraju i zvižde.

"Ti zviždači su samo izvršioci radova i došli su sa zadatkom da to urade", rekao je Dodik.

(Srna)