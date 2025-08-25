logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Navikao sam da mi aplaudiraju i zvižde": Za Dodika neprihvatljiva situacija u Srbiji 2

"Navikao sam da mi aplaudiraju i zvižde": Za Dodika neprihvatljiva situacija u Srbiji

Autor Dragana Božić
2

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, istakao je da želi jaku i uspješnu Srbiju, jer je samo takva Srbija garant za bolji status srpskog naroda i Republike Srpske.

14.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Boli me situacija u Srbiji iz niza razloga. Neprihvatljivo je sve što se dešava. Nikako da Srbi u jednom značajnom istorijskom trenutku budu stabilni i složni. Ovo je neko namjerno uradio da ne budemo stabilni", rekao je Dodik večeras za "TV Informer".

Dodik je istakao da je na globalnom nivou potrebna snažna Srbija, koja se političkim uticajem vratila na međunarodnu scenu.

"Oni koji su sve ovo kreirali nisu mogli da urade goru stvar za srpski narod od ovoga što se dešava. Srbi su jedan narod, a nijedan nije tako podijeljen na Balkanu kao srpski", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da u Republici Srpskoj većina ljudi osuđuje sve što se dešava na ulicama gradova u Srbiji, sa željom da se ovo konačno završi.

"Sve što se loše desi u Srbiji, nas boli. Naše emocije za Srbijom veće su od onih koji mjesecima pokazuju nasilje na ulicama", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je sa uživanjem gledao Nikolu Jokića i košarkašku reprezentaciju Srbije na utakmici sa Slovenijom u Beogradu, te da je političar koji je naučio da mu aplaudiraju i zvižde.

"Ti zviždači su samo izvršioci radova i došli su sa zadatkom da to urade", rekao je Dodik.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Srbija

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Ne zavaravaj se, i ne lazi, mi podrzavamo studente i posten narod u Srbiji, a tebe su izvizdali jer znaju ko si i sta si.

X men

Nije niko nista namjerno uradio, stanovnistvo jedva krpi kraj sa krajem, jel ti to ne vidis stvarno ili neces da vidis. Ko ima volje podrzavati tebe i tvoje gluposti

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ