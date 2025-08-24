Dodik obrazložio imenovanje Minića za mandatara: Pred novom Vladom RS brojni zadaci

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem CIK BiH oduzela mandat, obrazložio je danas odluku o imenovanju Save Minića za novog mandatara, kao i zahtjeve za novu Vladu RS.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da je za sastav nove vlade izabrao Savu Minića kao čovjeka sa najvišim akademskim zvanjem koje je lojalan Srpskoj, patriota i ima volje i želje da kreira najbolja rješenja.

"U skladu za članom 80 Ustava Republike Srpske imam ovlašćenje da Narodnoj skupštini predložim mandatara. Nakon ostavke premijera, moja ustavna obaveza je da predložim mandatara, a to je Minić", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je istakao da Minić ima sposobnost da okuplja ljude i raspoloženjem i znanjem može da utiče na odnose na najvišem nivou.

"Ranije je radio kao advokat, a onda bio načelnik opštine Šamac kada su bile i velike poplave koje smo zajednički sanirali. Imao je različite dužnosti, među kojima je i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", istakao je Dodik.

Dodik vjeruje da će sa Minićem uspjeti da napravi najbolju moguću radnu atmosferu.

"SNSD je odlučio da ponudi formiranje vlade nacionalnog jedinstva, imajući u vidu događaje koji se dešavaju i koji će se dešavati. Saznali smo da opozicija to ne želi, ali mi smo dali javno obećanje i zato je došlo do odlaska prethodne Vlade", rekao je Dodik zahvalivši se Radovanu Viškoviću na dosadašnjem radu.

Dodik je pred novu Vladu na čelu sa Minićem postavio brojne i veoma zahtjevne zadatke.

"Cilj je da u narednoj godini obezbjedimo investicije koje ne smiju biti manje od četiri milijarde KM. Želimo da podignemo prosječnu platu na 1.000 evra, a sada je 800", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da je važno mobilisati novčanu masu, koju Srpska ima na niskom nivou, a razlog toga je što Srpska ne upravlja Centralnom bankom, ali i sporošću administracije na svim nivoima, pa i zloupotreba kada je riječ o usporavanju investicija.

"U odnosu na BDP koji je sada 18 milijardi KM, tek 15 odsto novčanih sredstava je u krvotoku privrede, javnog sektora i ukupnog društva", naveo je Dodik.

On je dodao da je plan da se naredna godina završi sa 20 milijardi KM BDP-a, što će omogućiti veće plate i penzije.

"Želimo da se izvučemo iz onoga što je u regionu, a to je da zasnivamo ekonomiju na jeftinoj radnoj snazi. Cilj pred ovom Vladom je da se do kraja iduće godine prosječna plata podigne za 400 KM u odnosu na sada, da se obezbijede investicije od četiri milijarde KM, zatim 20 milijardi KM BDP, da bi povećali plate i penzije. Želimo da se izvučemo od jeftine radne snage i zato tražim od budućeg premijera da se onima sa najnižom spremom, tačnije samo srednjom školom poveća najniža plata sa 900 na 1.100 KM, a onima sa fakultetom sa 1.300 na 1.400 KM", naveo je Dodik.

Dodik od nove Vlade očekuje i povećanje zaposlenosti, broja radnika, a od novog ministra obrazovanja da odmah riješi pitanje produženog boravka.

"Očekujem od nove Vlade da poveća bruto proizvod na 3.5 posto, očekujem povećanje javne potrošnje, kao i realizaciju programa "Start 20/25" za zapošljavanje mladih odmah po završetku srednje škole ili fakulteta, program "Aktivna žena" za podršku ženama u biznisu, kao i program "Iskustvo vrijedi", u kojem će penzioneri moći da nastave raditi i primati penziju", rekao je Dodik.

Dodao je da ključno pitanje u prva tri mjeseca naredne godine treba biti formiranje fonda za dječiju štednju i nove investicije.

"To znači da ćemo formirati fond u kome će za svako novorođeno dijete iz budžeta Srpske biti uplaćeno 100 KM i oročeno do 18 godine. Država ostaje garant i doprinosi da ovaj fond raste", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je istakao da će svako dijete nakon 18 godina imti na računu 140.000 KM ako ostane da živi u Republici Srpskoj.

"Ako budu htjeli ići u inostranstvo, moraće vratiti novac. Moramo obuhvatiti i djecu koja sada imaju od godinu do 18, jer želimo imati našu budućnost", naglasio je Dodik.

Dodik je poručio mandataru za sastav nove Vlade Srpske Savi Miniću da je njegov zadatak za vrati odnose na izvorni Dejtonski sporazum i da ne dozvoli više nikakve kontakte koji promoviše vladavinu dekretom.

"Vjerujem da je Republika Srpska zemlja u kojoj se ne može ućutkati politika i narod", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da Srpska ima prijatelje u Srbiji, Mađarskoj, Rusiji, Kini i ostalim zemljama.

"Očekujemo od nove administracije SAD da sagleda i vidi i budu sa nama partneri na pitanjima koja su isticali kao svoj program, a to je da ne žele da grade nemoguće zemlje, da neko iz dalekih kancelarija upravlja bilo kojom destinacijom na svijetu, i da žele partnerstvo zasnovano na suverenitetu, a ne nametanje državnog inžinjeringa", istakao je Dodik.

On je naglasio da od Minića očekuje da ne dozvoli da Srpska bude deponija za rješavanje migrantskih problema i da nema zadržavanja migranata, niti da im se da bilo kakav status.

"Srušili su sistem EU. Šta onda da očekuje Republika Srpska?", upitao je Dodik.

Dodik je zatražio od mandatara za sastav nove vlade Srpske Save Minića da obezbijedi nastavak još rigoroznije politike forsiranja interesa Srpske nego što je to bilo do sada.

Naglasio je da se mora voditi računa o radnoj snazi, da se pobjegne od toga da je važno imati diplomu a nije važno šta se radi, da se obezbijedi plaćen rad, da se u saradnji sa sindikatom i poslodavcima dođe do održivog modela.

"Visoka dobit koju pokazuje realni sektor u proteklim godinama nalaže nam da utičemo na to da damo prednost povećanju plata u odnosu na povećanje dobiti", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je poručio Miniću da će njegov cilj biti i da se referendum u Republici Srpskoj sprovede kako je i predviđeno.

Dodik je ponovio da je BiH ugovorna zemlja, da demokratija u BiH mora počivati na istini da narod bira, a ne stranci. "Tek tada možemo da računamo da smo sloobodni", naglasio je Dodik.

Dodik je poručio da EU ne može više biti orijentacija, jer ne nudi ništa nego nametanje.

On je pozvao Minića da smanji sve operacije za evropski put i da razivije narativ da Kristijan Šmit nema potvrdu i nije izglasan u Savjetu bezbjednosti, te da su bonska ovlaštenja politička farsa koja je nametnuta.

"Ovo je odlučna bitka koju treba da dobijemo", istakao je Dodik.

Dodik je ponovio da je Dejtonski sporazum napravljen na bazi volje naroda.

"Naš fokus je dejtonska BiH i ne želimo da živimo u BiH u kojoj je promijenjen Dejtonski ugovor", dodao je Dodik.

Dodik je ukazao na nedavnu izjavu američkog potpredsjednika Džejmsa Dejvida Vensa, koji je rekao - "Ako se plašite svojih birača, onda nema demokratije koju trebate braniti, slušajte svoje birače, svoj narod".

"Podsjetićemo američke partnere na ovu tvrdnju i tražiti da stanu iza volje našeg naroda", istakao je Dodik.

On je poželio Miniću srećan mandat i uspješan rad i poručio mu da će u tome imati njegovu podršku.

(Mondo/Srna)