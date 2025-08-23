Dodik predložio novog mandatara za sastav nove Vlade RS

Predsjednik RS Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat na osnovu presude Suda BiH predložio je danas kandidata za novog predsjednika Vlade RS.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Dodik je na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2., a u vezi sa članom 94. stav 10. Ustava Republike Srpske, predložio Narodnoj skupštini Republike Srpske kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića iz Šamca.

Savo Minić do sada je obavljao funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na mjestu premijera Srpske zamijeniće Radovana Viškovića čiju je ostavku juče usvojila Narodna skupština RS.

Podsjećamo, odlukom Suda Bosne i Hercegovine koji je potvrdio odluku Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata, Dodik je izgubio sve ustavne i zakonske ovlasti predsjednika RS. To znači da nema pravo da predstavlja entitet, raspolaže budžetom Kancelarije predsjednika RS, te da donosi ključne odluke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Dodik je pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti. Zatvorsku kaznu zamijenio je za novčanu.

On, međutim, odbija da prizna odluku CIK-a i nastavlja da obavlja funkciju, iako pravnici jasno upozoravaju - od 12. juna on više nije predsjednik, a sve njegove odluke su ništavne.

"Ukoliko Milorad Dodik imenuje novog mandatara, cijela buduća Vlada Republike Srpske biće ustavno osporiva", upozorili su pravnici.

