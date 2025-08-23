logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik predložio novog mandatara za sastav nove Vlade RS 3

Dodik predložio novog mandatara za sastav nove Vlade RS

Autor Dragana Božić
3

Predsjednik RS Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat na osnovu presude Suda BiH predložio je danas kandidata za novog predsjednika Vlade RS.

IMG_7513.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Dodik je na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2., a u vezi sa članom 94. stav 10. Ustava Republike Srpske, predložio Narodnoj skupštini Republike Srpske kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića iz Šamca.

Savo Minić do sada je obavljao funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na mjestu premijera Srpske zamijeniće Radovana Viškovića čiju je ostavku juče usvojila Narodna skupština RS.

Podsjećamo, odlukom Suda Bosne i Hercegovine koji je potvrdio odluku Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata, Dodik je izgubio sve ustavne i zakonske ovlasti predsjednika RS. To znači da nema pravo da predstavlja entitet, raspolaže budžetom Kancelarije predsjednika RS, te da donosi ključne odluke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Dodik je pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti. Zatvorsku kaznu zamijenio je za novčanu.

On, međutim, odbija da prizna odluku CIK-a i nastavlja da obavlja funkciju, iako pravnici jasno upozoravaju - od 12. juna on više nije predsjednik, a sve njegove odluke su ništavne.

"Ukoliko Milorad Dodik imenuje novog mandatara, cijela buduća Vlada Republike Srpske biće ustavno osporiva", upozorili su pravnici.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Savo Minić premijer RS Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Krajišnik

Od zla oca, od gore matere! Sad je najljepše biti neprijatelj Srba, piješ kafu i gledaš sa strane kako se sami uništavamo.

Zemo

Dobro, a ko je Savo Minić? Osim toga, ko je Milorad Dodik?

X men

Hahhahaha ma ovo je smijurija

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ