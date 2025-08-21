Dodik o Vladi RS: Moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato u naredna dva dana

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će u novoj Vladi ostati znatan broj odlučujućih ljudi, te da je moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato sutra ili prekosutra.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da su na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije obavljene konsultacije.

"Nova vlada nije tema, to je stvar koja je u tranziciji, ne vidim zašto se toliko u javnosti ta priča izdiže kao nešto bitno", rekao je Dodik odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

On je dodao da je prije mjesec dana rečeno da se ide u koncept formiranja nove vlade nacionalnog jedinstva, te da se tada znalo da će doći do određenih tranzicija.

"Ovo je uobičajena tranzicija bez ikakvih institucionalnih lomova. Sutra imamo posebnu sjednicu Narodne skupštine, ona će odlučivati i vjerovatno prihvatiti ostavku predsjednika Vlade. Nakon toga se stvaraju uslovi da se predloži mandatar i fomira nova vlada, sve će to biti ekspresno urađeno. Idemo dalje, ta tema neće postojati za 10 dana", istakao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska bez ikakvih potresa vrši proces koji je u svakoj državi i zajednici veoma turbulentan, a to je tranzicija Vlade iz jednog oblika u drugi.

"Za to postoji volja, većina", rekao je Dodik i dodao da opozicija nije pristala da bude dio toga.

On je izjavio da će u novoj vladi ostati znatan broj odlučujućih ljudi.

"Možda uđu na nekoliko mjesta neki novi ljudi. Pokušaćemo da vidimo gdje su tu mjesta za koja su zainteresovane neke nevladine organizacije, da sa njima dogovorimo. Ako budu htjeli, vidjećemo šta su njihovi prijedlozi, a ako ne budu, onda ćemo u okviru partija koje čine koaliciju sve to završiti", rekao je Dodik.

On je ponovio da to nije turbulentan proces ili nešto neizvjesno.

"To je sve apsolutno jasno i glasno. Treba nam samo procedura ovakva kakva je", kaže Dodik.

Premijer Repbulike Srpske Radovan Višković izjavio je u ponedjeljak, 18. avgusta, da je podnio ostavku i da će biti birana nova vlada Srpske. Viškovićevu ostavku Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da razmatra sutra na posebnoj sjednici.

(Srna/MONDO)