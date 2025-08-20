logo
Referendum u Srpskoj 18. ili 25. oktobra 5

Referendum u Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Autor Nikolina Damjanić
5

Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da oduzme predsjednički mandat Miloradu Dodiku održaće se 18. ili alternativno 25. oktobra - odlučeno je to prije nekoliko trenutaka na sastanku vladajuće koalicije.

10.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Datum će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u.

Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmjene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, prije svega, a potom i Vijeće naroda, te Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

(MONDO/ATV)

Tagovi

referendum RS Milorad Dodik

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Covjece povuci se, ako si patriota, nemoj preko Republike Srpske da kupujes sebi slobode i povlastice preko ovog jadnog naroda. Ne pada mi na pamet da izadjem.

@X men

@X men Ma šta se povuci ! SAMO NAPRED SRPSKA, SAMO NAPRED SRBIJA! Odcepljenje od muslimanske Bosne i nacionalsocijalistickih Hrvata!

BRAVOOOO

Samo NAPRIJED SRBI! Ujedinimo se! KO NEĆE NEKA IDE U NJEMACKU ILI VELIKU BRITANIJU I PERE NJIHOV PRLJAVI VEŠ!

Podržavam

@BRAVOOOO Samo napred Srpska!!!! Nisu Srbi Muslimani ni Hrvati , niti su bili niti će biti!!!! Srbi su bili uvek na pravoj strani istorije !

Lemi

@BRAVOOOO sine moj, davno su se prali ves i guzovi. Sad se ide sa fakultetskim diplomama gdje god. Nije ti ovo 2000 i neka... ekipa rodjena cak i tad je obrazovana i zna sta zeli. Njemacka je jedna od opcija - nebo je granica.

