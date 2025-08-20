Referendum u Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da oduzme predsjednički mandat Miloradu Dodiku održaće se 18. ili alternativno 25. oktobra - odlučeno je to prije nekoliko trenutaka na sastanku vladajuće koalicije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Datum će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u.

Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmjene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, prije svega, a potom i Vijeće naroda, te Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

