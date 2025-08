Dodik nakon sastanka koalicije: Branićemo Dejton i volju naroda – slijedi referendum

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je održavanje referenduma, o kojem će, kako je rekao, odlučivati Narodna skupština Republike Srpske, nakon kojeg će poslušati riječ naroda.

Poručio je da će građani odlučiti o daljim političkim koracima, te naglasio da je "došlo vrijeme da narod kaže svoju riječ".

Sastanak sa predstavnicima vladajuće koalicije u Srpskoj održan je povodom odluke Centralne izborne komisije BiH da Dodiku oduzme mandat predsjednika Republike Srpske, nakon što je pravosnažno osuđen pred Sudom BiH zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, kojeg ne priznaju vlasti u RS.

„Koalicioni partneri su jasno poručili da ostajemo dosljedni u odbrani Srpske, njenog ustavnog položaja i prava da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Sve što smo ranije rekli o Šmitu, ponavljamo – on je nelegalan i nelegitiman. Njegovo djelovanje predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i Ustava BiH“, rekao je Dodik.

Dodao je da je koalicija jedinstvena i odlučna da brani dejtonsku poziciju Republike Srpske, za koju tvrdi da je ozbiljno ugrožena djelovanjem visokog predstavnika.

„Mandat mi je dao narod. Ne govorim ovdje u svoje lično ime. Sve što činim, činim kao izabrani predsjednik. Ostajem ovdje, ne idem nigdje i nastaviću da obavljam svoje dužnosti. Politički ću pobijediti sve one koji rade protiv interesa Srpske“, poručio je Dodik.

U svom obraćanju, Dodik je optužio političko Sarajevo da je, kako kaže, sve svoje političke resurse iskoristilo kako bi ga lično eliminisalo iz političkog života.

„Čaršija je bila sretna jedan dan. Njihova želja je možda ispunjena, ali nemaju razloga da se raduju. Ja sam tu i biću tu. Osjećam se slobodnije nego ikada da zastupam ideje koje dijelim sa narodom i zajedno ćemo graditi budućnost Republike Srpske“, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske istakao je da, uprkos pritiscima i pokušajima krivičnog gonjenja, protiv njega nikada nisu pronađeni dokazi za brojne optužbe koje su se, kako tvrdi, godinama iznosile.

„Dvadeset godina su me istraživali i ništa nisu našli, pa su na kraju izmislili Šmita. Sada me sude zbog političke odluke. U apelacionom vijeću suda, dvoje od troje sudija su Bošnjaci. To nije suđenje meni, to je suđenje Republici Srpskoj“, rekao je Dodik.

Naglasio je da sve što se dešava vidi kao pokušaj da se obesmisle ustav i zakoni, te da se političkim odlukama briše ono što je, kako kaže, narod stvarao decenijama.

„Neću ni klečati ni puzati. Boriću se. I neka znaju – ta borba neće biti laka za one koji pokušavaju da sruše Srpsku. Ako nema ustava – nema ni Republike“, zaključio je Dodik.

(MONDO)