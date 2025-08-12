Šta je na sjednici u Banjaluci odlučila Republička izborna komisija RS – Može li se održati referendum u Srpskoj?

Republička izborna komisija RS (RIK) zasjedala je danas u Banjaluci, sa jednom tačkom dnevnog reda - Upoznavanje članova RIK sa mogućim raspisivanjem republičkog referenduma i uloga i položaj RIK u vezi sa tim.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sjednicu je sazvao predsjednik Oliver Blagojević, a kako saznajemo, članovi nisu uspjeli postići saglasnost o ovom pitanju te se, po svemu sudeći, odgovornost za raspisivanje i organizovanje referenduma u RS nastavlja prebacivati sa jednih na druge.

Karakteristično je i da je aktuelni saziv RIK-a u ostavci, a novi konkurs je poništio Ustavni sud BiH koji je takođe van snage stavio pojedine članove Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS.

Uprkos tome, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja NSRS Ilija Tamindžija danas je bio kategoričan kako je RIK spreman sprovesti referendum”, uz tvrdnje da “nema nikakvih prepreka”.

“Nema nikakvih prepreka za održavanje referenduma koji se sprovodi prema zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi i jedino je RIK nadležan za sporovođenje referenduma”, istakao je Tamindžija.

Tamindžija tvrdi i kako je ovo tijelo u mandatu i prima naknadu za svoj rad.

Na sve ovo treba dodati i da Kolegijum NSRS još nije precizirao datum održavanja posebne sjednice na kojoj bi se poslanici takođe trebali izjasniti o referendum.

Dnevni red je preciziran, materijali objavljeni, ali datuma održavanja posebne sjednice nema ni na vidiku.

Podsjećamo CIK BiH je donio odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Dodik je odmah najavio referendum u Republici Srpskoj o provođenju odluke CIK BiH.

“Pitanje će biti da li predsjednik RS treba da prihvati ili ne odluke kojima se ruši ustavni poredak Republike Srpske”, izjavio je ranije Dodik.

