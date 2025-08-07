Kolegijum NSRS "za" posebnu sjednicu o referendumu ali nema dogovora o terminu

Posebna sjednica Narodne skupštine RS o zakazivanju referendum u RS biće održana "kada se kompletira materijal", a termin će biti naknadno određen, rekao je predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

"Sve institucije su zauzele stav i tako će uraditi i Narodna skupština RS", rekao je Stevandić nakon održane telefonske sjednice Kolegijuma NSRS.

Naveo je da su klubovi supštinske većine glasali za održavanje posebne sjednice, a da su suzdržani bili SDS, PDP, i Lista za pravdu i red.

"Predsjednik Srpske Milorad Dodik nema pravo da se povuče, bez glasa naroda", ocijenio je Stevandić.

Centralna izborna komisija BiH je Dodiku juče, a nakon pravosnažne presude Suda BiH, oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.

Dodik je odmah potom najavio referendum o provođenju odluke CIK BiH.

Ocijenio je da je taj potez neprihvatljiv i najavio da će Narodna skupština RS u narednom periodu odlučivati o raspisivanju referenduma.

"Pitanje će biti da li predsjednik RS treba da prihvati ili ne odluke kojima se ruši ustavni poredak RS. Ako građani kažu da treba, time je potpisana smrtna presuda RS. Ako ne, spremni smo da nastavimo političku borbu bez obzira na lične konsekvence", kazao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

