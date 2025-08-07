logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolegijum NSRS "za" posebnu sjednicu o referendumu ali nema dogovora o terminu 1

Kolegijum NSRS "za" posebnu sjednicu o referendumu ali nema dogovora o terminu

Autor Brankica Spasenić
1

Posebna sjednica Narodne skupštine RS o zakazivanju referendum u RS biće održana "kada se kompletira materijal", a termin će biti naknadno određen, rekao je predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

IMG_1532.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Sve institucije su zauzele stav i tako će uraditi i Narodna skupština RS", rekao je Stevandić nakon održane telefonske sjednice Kolegijuma NSRS.

Naveo je da su klubovi supštinske većine glasali za održavanje posebne sjednice, a da su suzdržani bili SDS, PDP, i Lista za pravdu i red.

"Predsjednik Srpske Milorad Dodik nema pravo da se povuče, bez glasa naroda", ocijenio je Stevandić.

Centralna izborna komisija BiH je Dodiku juče, a nakon pravosnažne presude Suda BiH, oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.
Dodik je odmah potom najavio referendum o provođenju odluke CIK BiH.

Ocijenio je da je taj potez neprihvatljiv i najavio da će Narodna skupština RS u narednom periodu odlučivati o raspisivanju referenduma.

"Pitanje će biti da li predsjednik RS treba da prihvati ili ne odluke kojima se ruši ustavni poredak RS. Ako građani kažu da treba, time je potpisana smrtna presuda RS. Ako ne, spremni smo da nastavimo političku borbu bez obzira na lične konsekvence", kazao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS referendum Milorad Dodik presuda

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bagi

A koliko naroda treba izaći da bi vi tumačili referendum kao uspio i kao vašu podršku? I ko će kontrolisati da li je toliko izašlo i da li su rezultati takvi kako kažete jer to niko neće pratiti ni MZ ni opozicija? I šta nakon, je l proglašavate ratno stanje

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ