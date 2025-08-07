Večeras zatvorene konsultacije u Savjetu bezbjednosti UN-u o stanju i BiH

Savjet bezbjednosti UN održaće večeras zatvorene konsultacije o situaciji u BiH, nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, najavljeno je u zvaničnom rasporedu Savjeta.

Izvor: lev radin / Alamy / Profimedia

Prema podacima objavljenim na internet stranici Savjeta bezbjednosti, zatvorene konsultacije biće održane u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu.

Iz Misije Paname, koja predsjedava Savjetu, rečeno je za RIA Novosti da je Rusija zatražila da se održi sastanak.

CIK je juče donio odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, izabranom na opštim izborima 2022. godine, a protiv nje je dozvoljena žalba.

Odluku o prestanku mandata CIK je donio nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo raniju prvostepenu presudu kojom je predsjednik Republike Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

(Srna)