Višković: Nova Vlada u prvoj sedmici septembra

Predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Radovan Višković rekao je večeras da očekuje da će nova Vlada biti izabrana u prvoj sedmici septembra.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Višković je naveo da se nekoliko sedmica govorilo o Vladi nacionalnog jedinstva, te da nije želio biti prepreka okupljanju svih političkih subjekata iz Republike Srpske.

"Očekuje nas turbulentno vrijeme i moramo biti svi na okupu. Iz tog razloga ovo je moj doprinos širem konsenzusu političkih stranaka iz Republike Srpske", rekao je Višković.

On je dodao da ostaje žal zbog toga što nije usvojen zakon o medijima, na kojem je insistirao, a koji je spreman za Narodnu skupštinu, te zamolio budućeg premijera i resornog ministra da ovaj zakon puste u parlamentarnu proceduru, zbog toga što se, kako je rekao, mora urediti medijski prostor Republike Srpske, ne zbog politike, političara ili pojedinaca, nego zbog medija i novinara.

Govoreći o današnjoj odluci Apelacionog odjeljenja Suda BiH da odbije žalbu odbrane predsjednika Republike Srpske na odluku CIK-a o oduzimanju mandata, Višković je rekao da je nepojmljivo da pravna struka nema jedinstveno mišljenje o tome, ističući da Kristijan Šmit potvrđuje da je BiH protektorat.

"Zašto trošiti novac na izbore i birati poslanike na raznim nivoima ako će zakone donositi nelegalni stranac? Došli smo do pozicije koju pravna nauka ne poznaje nigdje u svijetu i ovo je više od protektorata, jer vi u protektoratu imate neke norme i pravila, a ovdje nemate ni to", izjavio je Višković za RTRS.

On je naveo da je Konkurencijski savjet BiH danas donio odluku da finansijska garancija Vlade Republike Srpske izdata za projekat "Bistrica jedan, dva i tri" nije državna pomoć i da se taj projekat može nastaviti u punom kapacitetu, te da ova hidrocentrala može biti na mreži 2026. godine.

"Radi se /hidrocentrala/ `Dabar` i ostaje nam da se ubrzaju procedure oko auto-puteva i da se krene u ozbiljniju dinamiku auto-puta Banjaluka-Prijedor i u ovoj sedmici potpisaćemo ugovor sa kineskim partnerom za finansiranje i izgradnju auto-puta Bijeljina-Brčko", najavio je Višković, koji će po odlasku sa mjesta premijera biti direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".

(Srna)