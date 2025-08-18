Radovan Višković podnio ostavku: „Best of“ izjave premijera RS

Radovan Višković podnio je danas ostavku na funkciju premijera Vlade Republike Srpske, koju je obavljao šest godina i osam mjeseci.

Izvor: Vlada RS

Time završava jedan od dužih premijerskih mandata u RS, a javnost ga osim po političkim odlukama pamti i po izjavama koje su često postajale viralne.

Tokom mandata, Višković je redovno punio medijske stupce, nekada nespretnim, a nekada duhovitim komentarima. Njegove izjave na konferencijama, sjednicama i gostovanjima dobijale su kultni status na društvenim mrežama, pa se nakon ostavke gotovo podrazumijevalo podsjetiti na najpoznatije trenutke.

Od „pravoslavnih vjernika i drugih koncesija“, preko „kompjutera na dugme“, pa do „skubidubana“ – Viškovićev rječnik ostaće zapamćen kao nepresušna inspiracija za mimove, parodije i viralne objave.

The best of Radovan Višković

„Mi pravoslavni vjernici, ali i druge koncesije.“

„Kad imate novac, onda svaki dan problem kući. Neko, ne daj Bože, na alkoholu, neko je na drogama, neko na ovom, neko na onom, tuča, svađa, šta vama taj novac predstavlja – ništa.“

„Ako pogledate slogan Kupujmo domaće i ulažimo u Srpsku, vidjećete da su to dvije odvojene poruke. Jedna poziva da kupujemo domaće, a druga da ulažemo u Republiku Srpsku.”

„Neću više da slušam laži na svoj račun, i to od ljudi koji su pet puta u većem kriminalu nego što sam sam.“

„Vi novinari od mene očekujete da sam neki kompjuter, pa da vi samo pritisnete dugme i da odmah iskoči podatak.“

„Sve se može izdržati. Čovjek bez hrane, vode i pića može preživiti mjesec i po dana.“

„Kakav Šmit i Konaković?! To su dva 'skubidubana' u BiH.“

Njegova ostavka otvara prostor za novu političku dinamiku u RS, dok će se „najbolje izjave Radovana Viškovića“ još dugo citirati u kafanama, na Tviteru i u komentarima ispod vijesti.

(MONDO)