Parlament BiH: Obustavljen postupak za Zakon o sudu, usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je negativno mišljenje Ustavnopravno komisije ovog doma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu, čime je obustavljen zakonodavni postupak o ovom zakonskom prijedlogu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prijedlog ovih izmjena uputili su poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

Predstavnički dom usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji su takođe predložili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

"Za" je glasalo 17 poslanika, deset je bilo "protiv", dok je 11 poslanika bilo "suzdržano".

Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će naredna redovna biti održana 22. januara naredne godine.