logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parlament BiH: Obustavljen postupak za Zakon o sudu, usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u

Parlament BiH: Obustavljen postupak za Zakon o sudu, usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je negativno mišljenje Ustavnopravno komisije ovog doma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu, čime je obustavljen zakonodavni postupak o ovom zakonskom prijedlogu.

Parlament BiH: Obustavljen postupak za Zakon o sudu, usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prijedlog ovih izmjena uputili su poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

Predstavnički dom usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji su takođe predložili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

"Za" je glasalo 17 poslanika, deset je bilo "protiv", dok je 11 poslanika bilo "suzdržano".

Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će naredna redovna biti održana 22. januara naredne godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ