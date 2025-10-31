logo
"Molim koleginicu da ne sjedi u krilu ministra finansija": Šokantna scena u Parlamentu Bosne i Hercegovine

Autor N.D. Izvor mondo.rs
1

Tokom rasprave o budžetu u Parlamentu Bosne i Hercegovine, ova scena je izazvala smijeh i negodovanje među poslanicima.

Begić opomenuo Sanju Vulić i Srđana Amidžića u parlamentu Izvor: X/BigEldinovsky/Printscreen

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, posvećena razmatranju predloga budžeta institucija BiH za 2025. godinu, održana je juče i protekla je uz nekoliko neobičnih i burnih scena.

Naime, tokom rasprave poslanik Demokratske fronte Zlatan Begić prekinuo je izlaganje i zatražio od predsjedavajućeg da uspostavi red u sali, tvrdeći da je poslanica SNSD-a Sanja Vulić sjela u krilo ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića. 

Begić je imao primjedbe na ponašanje pojedinih kolega, rekavši da se "ponašaju kao u kafani". Na njegove riječi reagovala je Sanja Vulić, naglasivši da niko od poslanika SNSD-a nije sjedio u tuđem krilu, već da su se, kako je istakla, samo okupili oko sekretarke Živković. Navela je da joj nije bila namera da uvrijedi bilo koga, već da je njena reakcija bila pogrešno protumačena.

Ova scena je izazvala negodovanje među poslanicima i smeh, a snimak je postao "viralan" na društvenim mrežama.

(MONDO)

Tagovi

Parlament BiH Sarajevo Sanja Vulić Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

zole

Troši je nesreća, bože sačuvaj

