Parlament BiH usvojio odluku o formiranju Kancelarije glavnog pregovarača za EU

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojena je Odluka o osnivanju Kancelarije glavnog pregovarača za pregovore s Evropskom unijom.

Ovom odlukom utvrđen je okvir za imenovanje osobe koja će voditi ključne pregovore BiH sa EU.

Odluka je usvojena uz opštu i entitetsku većinu, a glavnog pregovarača imenovaće poslanici https://mondo.ba/Info/Politika/a1421341/zeljka-cvijanovic-o-pregovaracu-za-eu.htmlu Predstavničkom domu PS BiH.

Za usvajanje odluke glasali su poslanici stranaka Trojke i njihovih partnera, Stranke demokratske akcije (SDA), kao i opozicionih stranaka iz Republike Srpske: Partije demokratskog progresa (PDP), Srpske demokratske stranke (SDS) i Liste za pravdu i red.

Pored glavnog pregovarača, Predstavnički dom će imenovati i dva zamjenika, pri čemu ne mogu pripadati istom konstitutivnom narodu. Prijedloge za imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika dostavljaju klubovi zastupnika u Predstavničkom domu.

Prema odluci, eventualno razrješenje glavnog pregovarača mogu predlagati Savjet ministara i Predsjedništvo BiH, ali konačnu odluku mora potvrditi Predstavnički dom.