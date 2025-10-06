U Egiptu su počeli pregovori Izraela i Hamasa.
U Egiptu su počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa, prenosi "Gardijan". Obe strane su se prethodno okvirno usaglasile sa mirovnim planom američkog predsjednika Donalda Trampa.
Plan su podržale mnoge arapske i zapadne zemlje. Kada se plan potpiše i ratifikuje, počeće razmjena talaca nakon čega bi trebalo da uskladi postepeno povlačenje izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.
Paralelno sa tim, Hamas, palestinska militantna organizacija, bi trebalo da preda svoje oružje i da obustavi napade na izraelsku vojsku. Tramp vjeruje da su zaraćene strane ovog puta veoma blizu mirovnog sporazuma.
Oči svijeta uprte u poznato ljetovalište na Crvenom moru: Počeli pregovori Izraela i Hamasa
Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.
Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.