Oči svijeta uprte u poznato ljetovalište na Crvenom moru: Počeli pregovori Izraela i Hamasa

U Egiptu su počeli pregovori Izraela i Hamasa.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

U Egiptu su počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa, prenosi "Gardijan". Obe strane su se prethodno okvirno usaglasile sa mirovnim planom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Plan su podržale mnoge arapske i zapadne zemlje. Kada se plan potpiše i ratifikuje, počeće razmjena talaca nakon čega bi trebalo da uskladi postepeno povlačenje izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Paralelno sa tim, Hamas, palestinska militantna organizacija, bi trebalo da preda svoje oružje i da obustavi napade na izraelsku vojsku. Tramp vjeruje da su zaraćene strane ovog puta veoma blizu mirovnog sporazuma.

Pogledajte fotografije izraelske vojske

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.