logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svi taoci biće vraćeni kući": Premijer Izraela o ratu sa Hamasom, spomenuo Trampa

"Svi taoci biće vraćeni kući": Premijer Izraela o ratu sa Hamasom, spomenuo Trampa

Izvor mondo.rs
0

Benjanim Netanjahu je govorio o ratu sa Hamasom.

Premijer Izraela o ratu sa Hamasom Izvor: Shutterstock.com/Alexandros Michailidis/Anas-Mohammed/noamgalai

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu govorio je večeras u svom obraćanju o ratu sa Hamasom, palestinskom militantnom organizacom. Nakon što je Hamas popustio pod ultimatom Donalda Trampa, izraelski premijer je najavio vraćanja kući svih talaca.

"Svi taoci, i oni koji su živi i oni koji su preminuli, biće vraćeni kući za vrijeme predstojećeg praznika. Na početku rata, jedan naš zvaničnik je izjavio da sumnja da ćemo moći da vratimo taoce žive. Ja nikada nisam odustao od postizanja ciljeva u ovom ratu", započeo je Netanjahu, prenosi "Skaj Njuz".

Potom se zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Iskazao je zahvalnost građanima Izraela zbog vjere i strpljenja.

"Zahvalan sam dragom prijatelju Donaldu Trampu, Hamas neće odložiti svoj dio dogovora. Zahvalan sam i našim oružanim snagama, svima koji su se žrtvovali", dodao je Netanjahu, prenosi "Skaj Njuz".

Tramp je u petak 3. oktobra izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedjelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Izrael hamas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ