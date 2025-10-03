logo
Trampov ultimatum Hamasu: "Prihvatite mirovni plan do nedjelje ili vas čeka pakao"

Izvor mondo.rs
0

Tramp je dao rok Hamasu do nedjelje 5. oktobra da prihvate plan za mir.

Trampov ultimatum Hamasu Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom rata na Bliskom istoku između Izraela i Hamasa, palestinske ekstremne militantne organizacije. On je dao rok Hamasu ultimatum do nedjelje 5. oktobra da prihvati plan za mir u Pojasu Gaze.

U suprotnom, prema njegovim riječima, "čeka ih pakao". Zapretio im je ponovo jer je ocijenio da su "dugi niz godina surovi i nasilni na Bliskom istoku".

"Ubijali su i učinili živote nepodnošljivim, kulminiralo je masakrom 7. oktobra u Izraelu - bebe, žene, djeca, stari i mnogi mladi muškarci i žene, dječaci i djevojčice, koji su se upravo spremali da proslave svoje buduće živote zajedno. Kao odmazdu za napad 7. oktobra na civilizaciju, više od 25.000 Hamasovih boraca je već ubijeno.

Većina ostalih je opkoljena i u vojnom obruču, samo čekaju da dam naredbu 'krenite' da im životi budu brzo ugašeni. Što se ostalih tiče, znamo gdje i ko ste, i bićete progonjeni i ubijeni.

Tražim da svi nevini Palestinci odmah napuste ovo područje potencijalne velike buduće smrti ka sigurnijim dijelovima Gaze. Svi će biti dobro zbrinuti od strane onih koji čekaju da pomognu.

Srećom po Hamas, njima će ipak biti dat još jedan poslednji pokušaj! Velike, moćne i veoma bogate zemlje Bliskog istoka, i okolnih oblasti, zajedno sa Sjedinjenim Državama Amerike, složile su se, uz saglasnost Izraela, za MIR, posle 3000 godina, na Bliskom istoku.

Ovaj dogovor takođe spasava živote svih preostalih Hamasovih boraca. I to je sjajan dokument za sve!

Imaćemo mir na Bliskom istoku na bilo koji način. Nasilje i krvoproliće će prestati.

Pustite taoce, sve taoce, uključujući tela onih koji su mrtvi, i to sad! Sa Hamasom mora biti postignut dogovor do nedjelje uveče do 18 časova po vašingtonskom vremenu.

Svaka država je pristala! Ako se ovaj dogovor o poslednjoj šansi ne postigne, pakao, kakav niko nije video, izbiće protiv Hamasa. Biće mira na Bliskom istoku na bilo koji način", zapretio je američki predsjednik.

Pogledajte fotografije Hamasa

Da podsjetimo, Tramp je posljednjeg dana septembra dao rok Hamasu od tri do četiri dana da odgovore na predloženi mirovni plan. Taj mirovni plan podrazumeva da se okonča sukob Izraela i Hamasa u periodu od 72 sata i da se oslobode svi taoci na obje strane.  

