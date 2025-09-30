Hamas odbacuje Trampov mirovni plan? Ljudi podijeljeni oko plana američkog predsjednika

Ljudi u Gazi podijeljeni oko mirovnog plana Donalda Trampa.

Visoki predstavnik Hamasa izjavio je za BBC da će ta grupa najvjerovatnije odbaciti mirovni plan Donalda Trampa za Gazu, rekavši da on "služi interesima Izraela" i "ignoriše interese palestinskog naroda".

Taj predstavnik je rekao da je malo vjerovatno da će Hamas pristati na razoružavanje i predaju oružja, što je ključni uslov Trampovog plana. Takođe se navodi da se Hamas protivi raspoređivanju Međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF) u Gazi, koje smatra novim oblikom okupacije.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu prihvatio je Trampov plan tokom razgovora u Bijeloj kući u ponedjeljak. Hamas još uvijek nije izdao zvaničan odgovor. Ministarstvo spoljnih poslova Katara saopštilo je da Hamas "odgovorno proučava" prijedlog Bijele kuće.

Visoki palestinski zvaničnik upoznat sa razgovorima unutar Hamasa rekao je da u njima učestvuje rukovodstvo grupe, kako unutar tako i izvan Gaze. Vjeruje se da je vojni komandant grupe u Gazi, Ez al-Din al-Haddad, odlučan u namjeri da nastavi borbu, umjesto da prihvati ponuđeni plan.

Lideri Hamasa koji se nalaze izvan Gaze posljednjih su se nedjelja našli na margini pregovora, jer nemaју direktnu kontrolu nad taocima.

Bijeli leci lete iznad Gaze

Desetine bijelih letaka bačeni su danas iz vazduha iznad Gaze od strane Izraelskih odbrambenih snaga. Premijer Izraela BenjaminNetanjahu naveo je ove letke kao dokaz protiv optužbi da Izrael gađa civile u Pojasu Gaze.

Obraćajući se Ujedinjenim nacijama prošle nedjelje, rekao je da je Izrael bacio "milione letaka i poslao milione poruka" kako bi ubijedio stanovnike grada Gaze da se evakuišu. Nema zatišja u proširenoj kopnenoj ofanzivi Izraela protiv Hamasa, koja je sada uglavnom usmjerena na grad Gazu. Izrael navodi da je grad posljednje uporište naoružane grupe.

