"Izgleda da imamo dogovor za mir": Tramp otkrio da je blizu kraj rata Izraela i Hamasa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Donald Tramp vjeruje da je blizu dogovor za kraj rata Izraela i Hamasa.

Tramp o kraju rata u gazi Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsednik Donald Tramp je saopštio novinarima u Bijeloj kući u Vašingtonu da je blizu sporazum o kraju rata između Izraela i Hamasa, palestinske militantne grupe. Izjavio je da je sporazum "vrlo blizu".

"Mislim da imamo dogovor, o Gazi. Vrlo smo blizu sporazuma u Gazi, djeluje da imamo dogovor.

Ovaj sporazum će vratiti sve taoce kući. Taj dogovor će okončati rat", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, u Njujorku je održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija na kojoj je više stotina diplomata iz cijelog svijeta napustilo salu kada je za govornicu stao premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu. Njegove pristalice su pokušale da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom.

(MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Gaza

Još iz INFO

