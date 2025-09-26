"Izgleda da imamo dogovor za mir": Tramp otkrio da je blizu kraj rata Izraela i Hamasa

Donald Tramp vjeruje da je blizu dogovor za kraj rata Izraela i Hamasa.

Američki predsednik Donald Tramp je saopštio novinarima u Bijeloj kući u Vašingtonu da je blizu sporazum o kraju rata između Izraela i Hamasa, palestinske militantne grupe. Izjavio je da je sporazum "vrlo blizu".

"Mislim da imamo dogovor, o Gazi. Vrlo smo blizu sporazuma u Gazi, djeluje da imamo dogovor.

Ovaj sporazum će vratiti sve taoce kući. Taj dogovor će okončati rat", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, u Njujorku je održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija na kojoj je više stotina diplomata iz cijelog svijeta napustilo salu kada je za govornicu stao premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu. Njegove pristalice su pokušale da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom.

Delegates walk out in protest as Israeli PM Benjamin Netanyahu - who has an ICC arrest warrant against him for alleged war crimes in Gaza - arrived at the podium to address the#UNGA80assembly.pic.twitter.com/1oXNP14wPk — Al Jazeera English (@AJEnglish)September 26, 2025

