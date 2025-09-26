logo
Tramp uvodi carine na lijekove, opremu za kuhinje i kupatila

Autor Dragana Božić
Američki predsjednik Donald Tramp najavio je uvođenje carine od 100 odsto na farmaceutske proizvode kompanija koje ne naprave fabrike u Sjedinjenim Državama.

Tramp uvodi carine na lijekove, opremu za kuhinje i kupatila Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Tramp je rekao da će se nova carina na bilo koji brendirani ili patentirani farmaceutski proizvod primjenjivati na sav uvoz, osim ako fabrika već nije započela izgradnju proizvodnog pogona u SAD-u.

Ranije se carinama usprotivila američka udruga proizvođača lijekova, rekavši da je 53 posto od 85.6 milijardi dolara vrijednih sastojaka koji se koriste u lijekovima koji se konzumiraju u SAD-u i proizvedeno u toj zemlji, a ostatak u Europi i drugim američkim saveznicama.

Američki predsjednik najavio je uvođenje carine od 50 odsto na kuhinjske elemente, opremu za kupatila i srodne proizvode koja stupa na snagu 1. oktobra, kao i carinu od 30 odsto na tapacirani namještaj.

"Razlog za to je što su SAD preplavljene ovim proizvodima iz stranih zemalja. To je veoma nepravedna praksa, ali moramo da zaštitimo svoj proizvodni proces, zbog nacionalne bezbjednosti i drugih razloga", napisao je Tramp na mreži "Socijalna istina". 

(Srna/Mondo)

