"Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku": Trampove carine od danas na snazi

Za više od 70 zemalja danas su stupile na snagu carine koje je uveo predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

Carine u rasponu od 10 do 50 odsto od ponoći se primjenjuju na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmjerena ka smanjenju trgovinskog deficita SAD, javio je Ej-Bi-Si NJuz.

"Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku!", objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno prije ponoći.

Među pogođenim zemljama je Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primjenjuje carina od 35 odsto.

Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto — 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 procenata.

Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocijenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primjenjivati, saopšteno je iz Bijele kuće.

Kako se navodi, stope su određene u skladu sa visinom trgovinskog deficita koji SAD ima sa konkretnim partnerima.

Do sada su, prema navodima Bijele kuće, postignuti sporazumi sa nekoliko zemalja uključujući i EU.

