logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku": Trampove carine od danas na snazi

"Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku": Trampove carine od danas na snazi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Za više od 70 zemalja danas su stupile na snagu carine koje je uveo predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

američke carine stupile na snagu Izvor: Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Carine u rasponu od 10 do 50 odsto od ponoći se primjenjuju na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmjerena ka smanjenju trgovinskog deficita SAD, javio je Ej-Bi-Si NJuz.

"Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku!", objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno prije ponoći.

Među pogođenim zemljama je Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primjenjuje carina od 35 odsto.

Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto — 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 procenata.

Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocijenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primjenjivati, saopšteno je iz Bijele kuće.

Kako se navodi, stope su određene u skladu sa visinom trgovinskog deficita koji SAD ima sa konkretnim partnerima.

Do sada su, prema navodima Bijele kuće, postignuti sporazumi sa nekoliko zemalja uključujući i EU.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp carine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ