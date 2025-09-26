Tramp potpisao dugo čekanu uredbu sa Sijem: TikTok će biti u vlasništvu i pod kontrolom Amerikanaca, evo šta to znači

Prema uredbi koju je objavila Bijela kuća, dogovor uključuje intenzivno praćenje ažuriranja softvera, algoritama i tokova podataka.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai/Primakov/Sony Herdiana

Predsjednik SAD-a Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu o planu prodaje američkog poslovanja TikToka američkim i globalnim investitorima, u skladu sa zakonom iz 2024. po kojem će ta aplikacija biti zabranjena ako je kineski vlasnici ne prodaju.

Prema izvršnoj uredbi, TikTok će biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom američkih subjekata. Prema uredbi koju je objavila Bela kuća, dogovor uključuje "intenzivno praćenje ažuriranja softvera, algoritama i tokova podataka".

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Kineski ByteDance i njegove podružnice posjedovaće manje od 20 odsto novog zajedničkog poduhvata, kojim će upravljati novi upravni odbor, u skladu s pravilima koja "na odgovarajući način štite podatke Amerikanaca i nacionalnu bezbjednost", navodi se u uredbi. Potpredsjednik JD Vance rekao je da će nova američka kompanija biti procijenjena na oko 14 milijardi dolara.

"Bilo je određenog otpora sa kineske strane, ali osnovna stvar koju smo želeli da postignemo jeste da osiguramo rad TikToka, ali takođe i da zaštitimo privatnost podataka Amerikanaca, kako to nalaže zakon", rekao je Vance.

Tramp je rekao da je o svemu razgovarao sa kineskim predsjednikom Sijem, koji je odobrio američke napore.

Rekao je i da će Majkl Del, Rupert Murdok i "vjerovatno četiri ili pet svetski poznatih investitora“ biti dio dogovora o kupovini američkog poslovanja te aplikacije za kratke video-snimke. Kineska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na Rojtersov zahtjev za komentar, a cijelu priču još nije komentarisao ni TikTok.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Rojters podsjeća da je Tramp odložio primenu zakona do 16. decembra, usred napora da se TikTokova američka imovina izvuče iz globalne platforme, privuku američki i drugi ulagači te dobije odobrenje kineske vlade. Inače, američki predsjednik smatra da mu je TikTok pomogao da bude ponovo izabran prošle godine i na njemu ima 15 miliona pratilaca. Bijela kuća takođe ima zvanični profil od prošlog mjeseca.

Agencija piše i da su republikanci u Predstavničkom domu rekli da žele da vide više detalja dogovora, kako bi bili sigurni da predstavlja jasan prekid s Kinom.

"Kako se detalji finalizuju, moramo osigurati da dogovor štiti američke korisnike od uticaja i nadzora grupa povezanih s kineskom komunističkom partijom", rekli su američki poslanici Bret Gatri, Gus Bilirakis i Ričard Hudson, piše Jutarnji.