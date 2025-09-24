Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Flota sa humanitarnom pomoći za Gazu, u kojoj se nalazi i Greta Tunberg, napadnuta je dronovima u blizini Grčke. Aktivisti tvrde da su mete psihološkog rata, dok Izrael poručuje da brodovima neće dozvoliti da uđu u pojas Gaze.

Aktivisti na brodu koji je plovio ka Gazi kasno u utorak bili su meta napada više dronova koji su ispuštali neidentifikovane predmete, dok im je komunikacija bila ometana. Među putnicima se nalazila i poznata aktivistkinja Greta Tunberg, a brod je prevozio humanitarnu pomoć sa ciljem da probije izraelsku blokadu.

Organizatori flote koja prevozi pomoć i propalestinske aktiviste ka Gazi saopštili su kasno u utorak da su čuli eksplozije i vidjeli više dronova koji su napali neke od njihovih brodova, koji se trenutno nalaze u blizini Grčke.

"Više dronova, neidentifikovani objekti su ispušteni, komunikacija je ometana, a eksplozije su se čule sa nekoliko brodova", navodi se u saopštenju organizacije Global Sumud Flotilla, bez preciziranja da li ima povrijeđenih.

"Svedočimo ovim psihološkim operacijama upravo sada, ali nećemo se zastrašiti", stoji dalje u saopštenju.

Nemačka aktivistkinja za ljudska prava i članica flote Jasemin Ačar izjavila je u videu koji je objavila na Instagramu da je napadnuto pet plovila.

"Prevozimo isključivo humanitarnu pomoć", rekla je. "Nemamo oružje. Ne predstavljamo prijetnju nikome. Izrael je taj koji ubija hiljade ljudi i izgladnjuje čitavo stanovništvo."

U ranijem video-snimku, Jasemin Ačar je izjavila da su aktivisti "uočili 15 do 16 dronova", dodajući da su im radio-veze bile ometene dok se u pozadini čula glasna muzika.

Jedan video, objavljen na zvaničnoj Instagram stranici flote, prikazuje eksploziju za koju se navodi da je snimljena sa broda Spectre u "01:43 po lokalnom vremenu (GMT+3)".

U drugom videu na istoj stranici, brazilski aktivista Tijago Avila rekao je da su "četiri broda bila meta dronova koji su bacali uređaje", neposredno pre nego što se u pozadini čula još jedna eksplozija.

Footage has captured the moment of two boats from the Global Sumud Flotilla being attacked with stun grenades, resulting in explosions. Organisers of the flotilla have reported at least nine attacks on their vesselspic.twitter.com/mXNRnz49UR — Middle East Eye (@MiddleEastEye)September 24, 2025

Global Sumud Flotilla isplovila je iz Barselone ranije ovog mjeseca, sa ciljem da probije izraelsku blokadu Gaze i dostavi humanitarnu pomoć toj teritoriji. Flota trenutno broji 51 plovilo, od kojih se većina nalazi u blizini grčkog ostrva Krit. Prije nastavka putovanja ka Gazi, flota je već bila meta dva sumnjiva napada dronovima u Tunisu, dok je jedan od brodova bio usidren.

Među istaknutim učesnicima flote nalazi se i poznata ekološka aktivistkinja Greta Tunberg.

Izrael je u ponedjeljak saopštio da neće dozvoliti brodovima da stignu do Gaze. Izrael je već blokirao dva ranija pokušaja aktivista da morem stignu do Gaze, u junu i julu. Na ovu zemlju raste međunarodni pritisak zbog rata u Gazi, koji je izazvao tešku humanitarnu krizu na palestinskoj teritoriji.

Prošlog mjeseca, jedno telo koje podržavaju Ujedinjene nacije zvanično je proglasilo glad u pojedinim dijelovima Gaze, a 16. septembra, istražitelji UN optužili su Izrael za "genocid" u toj opkoljenoj teritoriji, gotovo dvije godine nakon što je rat izbio kao posljedica napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.