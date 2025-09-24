logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Autor Mihajlo Sfera
0

Flota sa humanitarnom pomoći za Gazu, u kojoj se nalazi i Greta Tunberg, napadnuta je dronovima u blizini Grčke. Aktivisti tvrde da su mete psihološkog rata, dok Izrael poručuje da brodovima neće dozvoliti da uđu u pojas Gaze.

Dronovima napadnut brod sa humanitarnom pomoći za Gazu Izvor: Emilio Morenatti/AP/MOHAMED MESSARA/EPA

Aktivisti na brodu koji je plovio ka Gazi kasno u utorak bili su meta napada više dronova koji su ispuštali neidentifikovane predmete, dok im je komunikacija bila ometana. Među putnicima se nalazila i poznata aktivistkinja Greta Tunberg, a brod je prevozio humanitarnu pomoć sa ciljem da probije izraelsku blokadu.

Organizatori flote koja prevozi pomoć i propalestinske aktiviste ka Gazi saopštili su kasno u utorak da su čuli eksplozije i vidjeli više dronova koji su napali neke od njihovih brodova, koji se trenutno nalaze u blizini Grčke.

"Više dronova, neidentifikovani objekti su ispušteni, komunikacija je ometana, a eksplozije su se čule sa nekoliko brodova", navodi se u saopštenju organizacije Global Sumud Flotilla, bez preciziranja da li ima povrijeđenih.

"Svedočimo ovim psihološkim operacijama upravo sada, ali nećemo se zastrašiti", stoji dalje u saopštenju.

Nemačka aktivistkinja za ljudska prava i članica flote Jasemin Ačar izjavila je u videu koji je objavila na Instagramu da je napadnuto pet plovila.

"Prevozimo isključivo humanitarnu pomoć", rekla je. "Nemamo oružje. Ne predstavljamo prijetnju nikome. Izrael je taj koji ubija hiljade ljudi i izgladnjuje čitavo stanovništvo."

U ranijem video-snimku, Jasemin Ačar je izjavila da su aktivisti "uočili 15 do 16 dronova", dodajući da su im radio-veze bile ometene dok se u pozadini čula glasna muzika.

Jedan video, objavljen na zvaničnoj Instagram stranici flote, prikazuje eksploziju za koju se navodi da je snimljena sa broda Spectre u "01:43 po lokalnom vremenu (GMT+3)".

U drugom videu na istoj stranici, brazilski aktivista Tijago Avila rekao je da su "četiri broda bila meta dronova koji su bacali uređaje", neposredno pre nego što se u pozadini čula još jedna eksplozija.

Global Sumud Flotilla isplovila je iz Barselone ranije ovog mjeseca, sa ciljem da probije izraelsku blokadu Gaze i dostavi humanitarnu pomoć toj teritoriji. Flota trenutno broji 51 plovilo, od kojih se većina nalazi u blizini grčkog ostrva Krit. Prije nastavka putovanja ka Gazi, flota je već bila meta dva sumnjiva napada dronovima u Tunisu, dok je jedan od brodova bio usidren.

Među istaknutim učesnicima flote nalazi se i poznata ekološka aktivistkinja Greta Tunberg.

Izrael je u ponedjeljak saopštio da neće dozvoliti brodovima da stignu do Gaze. Izrael je već blokirao dva ranija pokušaja aktivista da morem stignu do Gaze, u junu i julu. Na ovu zemlju raste međunarodni pritisak zbog rata u Gazi, koji je izazvao tešku humanitarnu krizu na palestinskoj teritoriji.

Prošlog mjeseca, jedno telo koje podržavaju Ujedinjene nacije zvanično je proglasilo glad u pojedinim dijelovima Gaze, a 16. septembra, istražitelji UN optužili su Izrael za "genocid" u toj opkoljenoj teritoriji, gotovo dvije godine nakon što je rat izbio kao posljedica napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dronovi Gaza humanitarna pomoć

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ