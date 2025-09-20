Novi žestok napad Izraela na Gazu, Hamas objavio slike izraelskih talaca: Rastu tenzije na Bliskom istoku

Izraelski napadi na Gazu odnijeli su 34 života, dok Hamas upozorava da su životi talaca ugroženi zbog nastavka ofanzive.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izraelska vojska nastavila je danas sa napadima na grad Gazu i širi pojas Gaze, rušeći podzemne tunele i minirane objekte, u akcijama u kojima je poginulo 34 Palestinca, prema navodima tamošnjih zdravstvenih vlasti.

Kako piše Reuters, napad dolazi uoči ponedjeljka, kada će deset država, među kojima su Australija, Belgija, Velika Britanija i Kanada, zvanično priznati nezavisnu palestinsku državu, neposredno prije godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Intenzivirana izraelska kampanja rušenja visokih zgrada u Gazi počela je ove nedjelje, paralelno sa kopnenom ofanzivom. Izraelske snage, koje trenutno kontrolišu istočna predgrađa Gaze, posljednjih dana intenzivno gađaju oblasti Šeih Radvan i Tel Al-Hava, odakle bi mogle da se pomere ka centralnim i zapadnim dijelovima grada, gdje većina civila pokušava da pronađe sklonište.

Oproštajna fotografija talaca i poruka o Ronu Aradu

Vojska procjenjuje da je u posljednje dvije nedjelje srušila oko 20 višespratnica u Gazi, a smatra se da je od početka septembra grad napustilo oko 350.000 ljudi. Ipak, još oko 600.000 stanovnika ostaje u gradu, navodi Reuters.

Među njima se nalaze i izraelski taoci koje drži militantna grupa Hamas. Vojno krilo Hamasa objavilo je danas, putem aplikacije Telegram, oproštajnu fotografiju talaca, uz upozorenje da njihovi životi zavise od izraelske vojne operacije u Gazi.

Uz fotografije talaca svima je, simbolično, bilo pridodato isto ime, Ron Arad.

Ron Arad je bio izraelski vojni oficir koji je nestao tokom vojne operacije u Libanu 1986. godine i od tada se vodi kao nestao u akciji. Pretpostavlja se da je umro u zatočeništvu, nakon što su ga zarobili pripadnici libanske šiitske grupe Amal, a potom navodno prebačen Hezbolahu i Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Aradovo ime danas simbolizuje jednog od najpoznatijih nestalih izraelskih vojnika i predstavlja dugogodišnju potragu izraelskih vlasti za sudbinama svojih nestalih pripadnika.

Hamas's Qassam Brigades has released what it calls a “farewell picture” of 48 Israeli captives held in Gaza as the Israeli army continues to destroy and seize Gaza City, the besieged enclave’s largest urban centre.



:https://t.co/rRtXQ2rkSlpic.twitter.com/zsike1Xhdl — Al Jazeera English (@AJEnglish)September 20, 2025

"Izvještaji o gladi u Gazi su preuveličani"

Tokom gotovo dve godine sukoba, izraelska ofanziva je, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, usmrtila više od 65.000 Palestinaca, izazvala glad, razorila većinu infrastrukture i raselila najveći deo stanovništva, u mnogim slučajevima i više puta.

Izraelske vlasti, s druge strane, tvrde da su izvještaji o gladi u Gazi preuveličani i poručuju da bi Hamas mogao okončati rat ukoliko se preda, oslobodi izraelske taoce, razoruža se i raspusti. Hamas, međutim, odgovara da do razoružanja neće doći dok ne bude uspostavljena nezavisna palestinska država.

Sukob je započeo 7. oktobra 2023. godine, kada je Hamas, koji upravlja Pojasom Gaze, izveo iznenadne napade na teritoriju Izraela, pri čemu je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca.

U ovom trenutku, u Gazi se još uvijek nalazi 48 izraelskih talaca, a procjenjuje se da je oko 20 njih još uvijek živo.