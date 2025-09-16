Prisilno raseljavanje smrtna opasnost: Više od 10 hiljada djece u Gazi na rubu smrti zbog gladi

Za više od 10.000 djece neophodno je hitno liječenje zbog akutne neuhranjenosti u Pojasu Gaze, gdje je izraelska vojska danas pokrenula veliku kopnenu ofanzivu, saopštio je danas Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Izvor: Khasan Alzaanin / Zuma Press / Profimedia

"Prisilno masovno raseljavanje porodica iz Gaze predstavlja smrtonosnu pretnju za najranjivije“, rekla je portparolka UNICEF-a u humanitarnoj zoni Al-Mavasi na jugu Gaze Tes Ingram, prenosi Tajms ov Izrael.

Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije u sedištu UN u Ženevi, Ingram je upozorila na povećanje broja neuhranjene djece.

"Procenjujemo da je za 26.000 dece u Pojasu Gaze trenutno potrebno hitno liječenje zbog akutne neuhranjenosti, od čega više od 10.000 samo u gradu Gazi“, navela je.

Objasnila je da je u avgustu više od svakog osmog pregledanog djeteta u Pojasu Gaze patilo od akutne neuhranjenosti, što je "najviši nivo ikada zabilježen“, a kada se radi o gradu Gazi, podaci su još katastrofalniji, jer je svako peto dijete akutno neuhranjeno.

Ingram je ukazala da su ove nedjelje morali da se zatvore centri za ishranu u gradu Gazi, "zbog naređenja za evakuaciju i vojne eskalacije“.

Izrael nastavlja da poziva civilno stanovništvo grada Gaze da ode u bezbjednu zonu i procjenjuje da se do sada preselilo oko 40 odsto od milion stanovnika, ali UN procenjuju da je taj broj oko 150.000.

(FoNet)