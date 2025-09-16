Prisilno raseljavanje smrtna opasnost: Više od 10 hiljada djece u Gazi na rubu smrti zbog gladi

Za više od 10.000 djece neophodno je hitno liječenje zbog akutne neuhranjenosti u Pojasu Gaze, gdje je izraelska vojska danas pokrenula veliku kopnenu ofanzivu, saopštio je danas Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).
"Prisilno masovno raseljavanje porodica iz Gaze predstavlja smrtonosnu pretnju za najranjivije“, rekla je portparolka UNICEF-a u humanitarnoj zoni Al-Mavasi na jugu Gaze Tes Ingram, prenosi Tajms ov Izrael.
Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije u sedištu UN u Ženevi, Ingram je upozorila na povećanje broja neuhranjene djece.
"Procenjujemo da je za 26.000 dece u Pojasu Gaze trenutno potrebno hitno liječenje zbog akutne neuhranjenosti, od čega više od 10.000 samo u gradu Gazi“, navela je.
Objasnila je da je u avgustu više od svakog osmog pregledanog djeteta u Pojasu Gaze patilo od akutne neuhranjenosti, što je "najviši nivo ikada zabilježen“, a kada se radi o gradu Gazi, podaci su još katastrofalniji, jer je svako peto dijete akutno neuhranjeno.
Ingram je ukazala da su ove nedjelje morali da se zatvore centri za ishranu u gradu Gazi, "zbog naređenja za evakuaciju i vojne eskalacije“.
Izrael nastavlja da poziva civilno stanovništvo grada Gaze da ode u bezbjednu zonu i procjenjuje da se do sada preselilo oko 40 odsto od milion stanovnika, ali UN procenjuju da je taj broj oko 150.000.
