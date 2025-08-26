Alarmantno u Gazi: Dok broj umrlih od gladi rapidno raste, Njemačka šalje neočekivanu poruku

Izraelske vlasti i dalje sprečavaju isporuku humanitarne pomoći i transport misija UN u pogođenim područjima

Izvor: MOHAMMED SABER/EPA

U proteklih 24 časa još 11 Palestinaca preminulo je od gladi. Ukupan broj preminulih od gladi od početka rata u povećao se na 300, rekao je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik.

Dižarik je rekao na brifingu za novinare održanom u ponedjeljak da je oko 5.000 ljudi raseljeno iz sjevernog Pojasa Gaze u Deir al-Balah u centralnom dijelu i u Kan Junis na jugu enklave od 20. avgusta.

Prema njegovim riječima, oko 8.000 Palestinaca raseijeno je zapadno od grada Gaze, čime je ukupan broj novih raseljavanja od kraja primirja sredinom marta dostigao više od 800.000, preneo je Tajms of Izrael.

Dižarik tvrdi da izraelske vlasti nastavljaju da sprečavaju isporuku humanitarne pomoci širom Pojasa Gaze, kao i da su spriječile osam od 15 misija UN za transport pomoci za posljednja 24 sata.

"Štaviše, partneri UN su rekli da je nekoliko obrazovnih objekata, koji se takođe koriste kao skloništa, napadnuto prošle nedjelje", naveo je Dižarik

Izvor: HAITHAM IMAD/EPA

Njemačka neće priznati palestinsku državu

Njemački kancelar Fridrih Merc je danas izjavio da se Njemačka neće pridružiti inicijativi zapadnih saveznika za priznavanje palestinske države na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sljedećeg mjeseca.

Merc je to saopštio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, koji je prošlog mjeseca rekao da Kanada planira da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini, nakon sličnih najava Francuske i Velike Britanije, prenosi Rojters.

Stav savezne vlade je jasan, što se tiče mogućeg priznanja države Palestine. Kanada to zna. Nećemo se pridružiti ovoj inicijativi. Ne vidimo da su uslovi ispunjeni - rekao je Merc.

Kanada je krajem jula saopštila da planira da prizna palestinsku državu u septembru. Time se pridružila Francuskoj i Velikoj Britaniji iz G7, grupe najrazvijenijih zemalja, koje su ranije najavile priznanje Palestine.

(MONDO/BLIC)